Samsung анонсировала выход Galaxy S25 Slim: каким будет самый тонкий смартфон бренда

Предположительно, новый смартфон станет конкурентом iPhone 17 Slim.

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Новый слух от корейского издания etnews (через постоянного инсайдера Jukanlosreve) утверждает, что Samsung работает над "тонкой" моделью для серии Galaxy S25. Однако она не будет запущена вместе с основной серией. Об этом пишет Tom’s Guide.

Согласно отчету, Galaxy S25 Slim будет выпущен позже в этом году в качестве продолжения. Ходят слухи, что более тонкий S25 станет экспериментальным запуском для оценки общественного интереса.

Неназванные источники в отрасли сообщили: Возможно, компания выпустит его небольшими партиями, чтобы оценить реакцию рынка и изменить линейку через год"

Это не совсем из ряда вон выходящее событие для Samsung. В июле компания выпустила Galaxy Z Fold 6. Совсем недавно она выпустила Z Fold 6 Special Edition, который тоньше, легче и имеет больший дисплей, хотя этот телефон пока доступен только в Корее, а вскоре может выйти и в Китае. Это говорит о том, что мы можем увидеть тонкое устройство S25 примерно в апреле 2025 года.

Инсайдер Jukanlosreve сказал: "Я считаю, что это будет включать принятие Exynos 2400 и запуск в апреле".

Samsung боролась за то, чтобы выпустить следующее поколение чипов Exynos с земли, имея не слишком жизнеспособные выходы на своих литейных заводах. Однако, есть сообщения, что компания уже смотрит в следующий год для своих следующих процессоров. Поэтому не будет большим сюрпризом, если компания введет свой собственный чип в экспериментальный выпуск.

В отчете говорится, что Samsung рассматривает тонкую модель в ответ на нашумевший iPhone 17 Slim. Модель Slim заменяет модель Plus в линейке iPhone от Apple. Помимо того, что она тоньше, она также может иметь меньший 6,6-дюймовый дисплей.

Apple и Samsung в последние несколько лет соревнуются в производстве более тонких телефонов, причем Samsung продвигает Z Fold 6 как один из самых тонких телефонов Samsung. Apple не стесняется хвастаться тем, насколько тоньше серия iPhone 16 по сравнению с прошлогодними моделями.

Samsung необходимо встряхнуть свой телефонный бизнес, и становится похоже, что компания ищет новые способы побудить людей покупать ее устройства.

Вступая в 2025 год, Samsung может стать годом экспериментов, поскольку корейская компания стремится восстановиться после, казалось бы, неудачных нескольких лет. Поступают сообщения о том, что она рассматривает возможность ребрендинга своей премиальной линейки телефонов с отказом от названия Galaxy.