Топ-7 производительных смартфонов 2024: актуальные модели от Samsung, OnePlus, Asus
Ось актуальні пристрої на базі передового чипа Snapdragon 8 Gen 3 від бренду Qualcomm.
Серед актуальних пристроїв Snapdragon 8 Gen 3 — Samsung Galaxy S24, OnePlus 12, Asus Zenfone 11 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro, Xiaomi 14, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6. Добірку створив Android Authority.
Samsung Galaxy S24
Новий Galaxy AI Suite представляє такі функції, як Photo Assist, який дає змогу вам редагувати фонові відволікальні чинники і вносити інші зміни в зображення у спосіб, схожий на Magic Editor від Google.
Також є функція Chat Assistant у клавіатурі Samsung, яка читає й очищає повідомлення в міру введення тексту або навіть пропонує вам поради щодо різних тонів або найкращих способів самовираження. Це далеко не повний список, оскільки є також нова функція Note Assistant, Circle to Search, яка працює трохи як Google Lens, і багато іншого.
Характеристики Samsung Galaxy S24:
- Дисплей: 6,2 дюйма, FHD+ AMOLED, частота оновлення 1-120 Гц
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Пам'ять: 128 ГБ/256 ГБ
- Камери: 50, 12 і 10 МП
- Фронтальна камера: 12 МП
- Акумулятор: 4000 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
OnePlus 12
OnePlus 12 не сильно відрізняється від OnePlus 11, особливо в плані дизайну. Хоча зовні він може і не сильно відрізнятися, OnePlus 12 має підвищену міцність, трохи більший дисплей і, звісно ж, потужний чипсет Snapdragon 8 Gen 3 з оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ.
Також варто зазначити, що система охолодження Dual Cryo-Velocity в OnePlus 12 означає, що цей телефон не нагрівається при великому навантаженні, що робить його чудовим компаньйоном для ігор для тих, хто дбає про мобільні ігри, але не настільки, щоб вкладати гроші в щось на кшталт Asus ROG Phone 8.
Характеристики OnePlus 12:
- Дисплей: 6,82 дюйма, QHD+ LTPO
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ
- Камери: 50, 48 і 64 МП
- Фронтальна камера: 32 МП
- Акумулятор: 5400 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
Asus Zenfone 11 Ultra
У той час як OnePlus вкладає майже нульові зусилля у функції ШІ в OnePlus 12, Asus знаходиться десь посередині. Є AI Transcript для перетворення аудіозапису на текст, AI Call Translator для перекладу в реальному часі та інші функції, такі як шумозаглушення ШІ.
Це не просто більший крок до штучного інтелекту, Zenfone 11 Ultra також включає кілька нових поліпшень програмного забезпечення, таких як нові параметри налаштування.
Характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:
- Внутрішній дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED з частотою оновлення 120 Гц
- SoC: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12/16 ГБ
- Пам'ять: 256/512 ГБ
- Камери: 50, 13 і 32 МП
- Фронтальна камера: 32 МП
- Акумулятор: 5500 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
ASUS ROG Phone 8 Pro
Хоча ROG Phone 8 набагато привабливіший за свого попередника, він також позбавлений деяких функцій, якими був відомий раніше, включно з яскравим зовнішнім виглядом, більшими і потужнішими вентиляторами охолодження, а також приголомшливими фронтальними динаміками, які досі можна було зустріти на всіх інших телефонах ROG.
Характеристики телефону Asus ROG Phone 8:
- Внутрішній дисплей: 6,78-дюймовий FHD+ LPTO
- SoC: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12/16 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ
- Камери: 50/32/13 МП
- Фронтальна камера: 32 МП
- Акумулятор: 5500 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
Xiaomi 14
Xiaomi 14 недоступний у Штатах, але це один з найкращих недорогих флагманів на деяких ринках Європи та Азії. Xiaomi 14 і 14 Pro оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 8 з оперативною пам'яттю до 16 ГБ і можливістю зберігання до 1 ТБ. Досвід роботи з камерою також досить схожий, хоча у Pro поліпшена змінна діафрагма f/1.42 — f/4.
Технічні характеристики:
- Дисплей: 6,36 дюйма, QHD+ OLED
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ/12/16 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
- Камери: 3x 50MP
- Фронтальна камера: 32 МП
- Акумулятор: 4610 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
Samsung Galaxy Z Fold 6
Samsung Ga$laxy Z Fold 6 — це досить велике оновлення порівняно з попередником. Не тільки зовнішній екран збільшився в розмірах, а й внутрішній дисплей також трохи збільшився. Новий дизайн має набагато більш відполірований вигляд, ніж у старих моделей Fold, внаслідок чого пристрій став легшим і відчувається більше як традиційний смартфон у складеному стані.
Характеристики Galaxy Z Fold 6:
- Складаний дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x
- Екран: 6,3-дюймовий AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
- Камери: 3 задні камери (50 МП/12 МП/10 МП)
- Фронтальна камера: 10 МП, 4 МП
- Акумулятор: 4440 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
Samsung Galaxy Z Flip 6
Samsung Galaxy Z Flip 6 не так сильно змінився естетично, як Fold 6, але в ньому є кілька серйозних поліпшень під капотом. Камера отримала серйозне оновлення, відмовившись від свого 12-мегапіксельного шутера на користь нової 50-мегапіксельної основної камери, яка відповідає основній камері Galaxy S24. Однак 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив залишився колишнім. Крім камери, є також безліч нових функцій ШІ та оновлення до Snapdragon 8 Gen 3.
Характеристики Galaxy Z Flip 6:
- Внутрішній дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x
- Екран: 3,4-дюймовий AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ
- Камери: 2 задні камери (50 МП/12 МП)
- Фронтальна камера: 12 МП
- Акумулятор: 4000 мАг
- Програмне забезпечення: Android 14
Раніше писали про топ-6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном, крім дисплея, мають цілу низку переваг, як-от потужний чип, якісна камера. У добірці — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 року.