Забудьте про iPhone 16 Pro Max: Asus ROG Phone 9 Pro показав найкращий час автономної роботи

За останні кілька років час роботи акумулятора телефону досяг неймовірного прогресу і ніде це не проявляється так яскраво, як у серії телефонів ROG від Asus.

Стверджують, що Asus ROG Phone 9 Pro вразить так само, як Asus ROG Phone 8 Pro минулого року — коли він набрав майже 19 годин у тесті на час автономної роботи. Про це пише Tom's Guide.

Представник ігрової лінійки Asus ROG телефонів завжди посідає верхні сходинки в нашому списку найкращих телефонів із часом роботи акумулятора і, попри успіхи, досягнуті такими моделями, як iPhone 16 Pro Max, здається, що ніхто не може його наздогнати.

Тест на час роботи від батареї містить у собі безперервне перезавантаження вебсторінок через стільникове з'єднання 4G із яскравістю екрана 150 ніт. Цей процес триває доти, доки не розрядиться батарея телефона, і заслужити місце в нашому списку найкращих телефонів із часом роботи від батареї означає увійти в топ 15 найтриваліших результатів, зафіксованих у тесті.

Наразі телефони повинні працювати близько 14 годин, щоб мати шанс потрапити до списку Tom's Guide. Asus ROG Phone 9 Pro перевершив цю мету із запасом — пропрацювавши 20 годин і 34 хвилини до розрядки батареї.

Це неймовірний час автономної роботи, він перевершує Asus ROG Phone 8 Pro більш ніж на 100 хвилин. Це було з екраном, встановленим на автоматичну частоту оновлення, тож якщо заблокувати ROG Phone 9 Pro на його максимальну частоту оновлення 185 Гц весь час, немає навіть близько такого гарного результату.

Проте це показує, що незалежно від того, що інші виробники телефонів роблять зі своїми батареями, Asus завжди, здається, на крок попереду. ROG Phone 9 Pro не просто перевершив свого попередника. Він також зрушив деякі з найбільших і найкращих смартфонів 2024 року вниз за списком найкращих за часом автономної роботи.

До них належить iPhone 16 Pro Max, який пропрацював 17 годин і 17 хвилин і показав себе настільки добре в тестуванні акумулятора, що нам довелося переробляти тестування кілька разів, щоб переконатися, що це не просто випадковість.

20 годин і 34 хвилини абсолютно затьмарюють OnePlus 12 і Samsung Galaxy S24 Ultra, які набрали 17 годин 5 хвилин і 16 годин 45 хвилин у тестуванні. ROG Phone 9 Pro навіть перевершив OnePlus 12R, у якого батарея на 5 500 мАг набагато більша, ніж у всіх трьох інших телефонів, — змагаючись з Asus ROG Phone 8 Pro. Але його час автономної роботи в 18 годин і 8 хвилин навіть близько не наближається до нового першого місця.

Така продуктивність батареї не виникає з нізвідки. Asus ROG Phone 9 Pro має величезний акумулятор, розрахований на 5 800 мАг, який прослужить довго. Ця батарея на 300 мАг більша, ніж у торішньої моделі, що пояснює частину додаткового часу роботи.

Ми також повинні відзначити, що ROG Phone 9 Pro — один з перших телефонів, що працюють на новому чипсеті Snapdragon 8 Elite, який побудований з використанням 3-нм процесу. Цей процес означає менші чіпи і дозволяє чіпу підвищити продуктивність, одночасно знижуючи споживання енергії — найважливіший елемент для тривалого терміну служби батареї.

У малоймовірному випадку, якщо ROG Phone 9 Pro несподівано вийде з ладу, він може вдатися до неймовірної швидкості дротового заряджання 65 Вт. Згідно з тестами, це відновило 37% заряду батареї всього за 15 хвилин і 74% за пів години. Бездротова зарядка, втім, не так вражає, і швидкість бездротової зарядки 15 Вт займе деякий час, щоб пробити пролом у такій великій батареї.

Буде цікаво подивитися, як конкуренти протистоятимуть неймовірному часу автономної роботи Asus ROG Phone 9 Pro найближчими місяцями. Особливо, якщо у них під капотом Snapdragon 8 Elite. Але на даний момент це може бути найкращим часом автономної роботи з представлених.

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