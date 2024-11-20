Забудьте об iPhone 16 Pro Max: Asus ROG Phone 9 Pro показал лучшее время автономной работы

За последние несколько лет время работы аккумулятора телефона достигло невероятного прогресса, и нигде это не проявляется так ярко, как в серии телефонов ROG от Asus.

Утверждают, что Asus ROG Phone 9 Pro впечатлит так же, как Asus ROG Phone 8 Pro в прошлом году — когда он набрал почти 19 часов в тесте на время автономной работы. Об этом пишет Tom’s Guide.

Представитель игровой линейки Asus ROG телефонов всегда занимает верхние строчки в нашем списке лучших телефонов с временем работы аккумулятора, и несмотря на успехи, достигнутые такими моделями, как iPhone 16 Pro Max, кажется, что никто не может его догнать.

Тест на время работы от батареи включает в себя непрерывную перезагрузку веб-страниц через сотовое соединение 4G с яркостью экрана 150 нит. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не разрядится батарея телефона, и заслужить место в нашем списке лучших телефонов с временем работы от батареи означает войти в топ-15 самых продолжительных результатов, зафиксированных в тесте.

В настоящее время телефоны должны работать около 14 часов, чтобы иметь шанс попасть в список Tom's Guide. Asus ROG Phone 9 Pro превзошел эту цель с запасом — проработав 20 часов и 34 минуты до разрядки батареи.

Это невероятно впечатляющее время автономной работы, и оно превосходит Asus ROG Phone 8 Pro более чем на 100 минут. Это было с экраном, установленным на автоматическую частоту обновления, так что если заблокировать ROG Phone 9 Pro на его максимальную частоту обновления 185 Гц все время, нет даже близко такого хорошего результата.

Тем не менее это показывает, что независимо от того, что другие производители телефонов делают со своими батареями, Asus всегда, кажется, на шаг впереди. ROG Phone 9 Pro не просто превзошел своего предшественника. Он также сдвинул некоторые из самых больших и лучших смартфонов 2024 года вниз по списку лучших по времени автономной работы.

В их число входит iPhone 16 Pro Max, который проработал 17 часов и 17 минут и показал себя настолько хорошо в тестировании аккумулятора, что нам пришлось переделывать тестирование несколько раз, чтобы убедиться, что это не просто случайность.

20 часов и 34 минуты абсолютно затмевают OnePlus 12 и Samsung Galaxy S24 Ultra, которые набрали 17 часов 5 минут и 16 часов 45 минут в тестировании. ROG Phone 9 Pro даже превзошел OnePlus 12R, у которого батарея на 5500 мАч намного больше, чем у всех трех других телефонов — соперничая с Asus ROG Phone 8 Pro. Но его время автономной работы в 18 часов и 8 минут даже близко не приближается к новому первому месту.

Такая производительность батареи не возникает из ниоткуда. Asus ROG Phone 9 Pro имеет огромную батарею, рассчитанную на 5800 мАч, которая прослужит долго. Эта батарея на 300 мАч больше, чем у прошлогодней модели, что объясняет часть дополнительного времени работы батареи.

Мы также должны отметить, что ROG Phone 9 Pro — один из первых телефонов, работающих на новом чипсете Snapdragon 8 Elite, который построен с использованием 3-нм процесса. Этот процесс означает меньшие чипы и позволяет чипу повысить производительность, одновременно снижая потребление энергии — важнейший элемент для длительного срока службы батареи.

В маловероятном случае, если ROG Phone 9 Pro неожиданно выйдет из строя, он может прибегнуть к впечатляющей скорости проводной зарядки 65 Вт. Согласно тестам, это восстановило 37% заряда батареи всего за 15 минут и 74% за полчаса. Беспроводная зарядка, однако, не так впечатляет, и скорость беспроводной зарядки 15 Вт займет некоторое время, чтобы пробить брешь в такой большой батарее.

Будет интересно посмотреть, как конкуренты будут противостоять впечатляющему времени автономной работы Asus ROG Phone 9 Pro в ближайшие месяцы. Особенно, если у них под капотом Snapdragon 8 Elite. Но на данный момент это может быть лучшим временем автономной работы из представленных.

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