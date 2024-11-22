Смартфони працюватимуть у 2 рази краще: зросте продуктивність, впаде енергоспоживання

Як порівняти з попереднім поколінням, новий процесор Snapdragon 8 Elite забезпечує 45-відсоткове збільшення продуктивності та 44-відсоткове поліпшення енергоспоживання.

На своєму недавньому флагманському заході Snapdragon Summit компанія Qualcomm представила процесор Oryon на своїй платформі для смартфонів. Про це пише EE Times.

Ґрунтуючись на процесорі Oryon першого покоління, який був вперше представлений торік разом із чипом AI PC компанії X Elite, компанія анонсувала своє останнє покоління мобільних чипів для смартфонів — Snapdragon 8 Elite.

Новий мікропроцесор використовує процесори Oryon другого покоління з максимальною тактовою частотою 4,32 ГГц у поєднанні з 24 МБ загального кешу процесора і пам'яттю LPDDR5x 5,3 ГГц.

У відході від своїх попередніх угод про іменування, які зробили б його Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm перенесла брендинг "Elite" з X Elite. Як стало очевидно з інших чипсетів, анонсованих на заході, Qualcomm використовує брендинг "Elite" для позначення систем на кристалі, що працюють на її власних процесорах Oryon.

Продуктивність і енергоспоживання — показники, які часто протиставляються один одному. Забезпечення поліпшень на обох фронтах — непросте завдання. Для процесора Oryon це було досягнуто в основному за допомогою мікроархітектури чипів, що складається з двох "головних" ядер і шести "продуктивних" ядер.

Типові продуктивні ядра розроблені для більш високих обчислювальних можливостей, але шляхом більш високого профілю енергоспоживання.

Традиційно, хоча вони більш ніж достатньо потужні для опрацювання робочих навантажень, які можуть підтримувати ефективні ядра, не має сенсу використовувати їх у такий спосіб, з огляду на вартість більш високого енергоспоживання під час роботи з легшими обчислювальними завданнями.

Що відрізняє процесор Oryon, так це те, що його продуктивні ядра є як традиційними продуктивними ядрами, так і ядрами ефективності в одному. Діапазон, в якому він може масштабуватися з точки зору обробки і потужності, охоплює нижні діапазони, як у ядра ефективності.

Однак конструкція мікроархітектури дає йому змогу масштабувати своє енергоспоживання і, отже, продуктивність опрацювання для вирішення типових робочих навантажень продуктивних ядер.

Процесор Oryon другого покоління має шість таких продуктивних ядер. У поєднанні з двома з того, що Qualcomm називає ще продуктивнішим ядром "Prime" з тактовою частотою до 4,32 ГГц, компанія впевнена, що її новітня SoC має більш ніж достатню потужність, забезпечуючи водночас збільшений час автономної роботи для наступного покоління смартфонів з ШІ.

Це було ще раз продемонстровано на заході, коли Qualcomm порівняла чип смартфона з SoC ШІ ПК своїх конкурентів — і, ґрунтуючись на їхніх цифрах, Qualcomm перемогла.

Новий процесор — це лише один з елементів дизайну, який, як сподівається Qualcomm, підготує підґрунтя для агентного ШІ в смартфонах.

Нова технологія виходить за межі виявлення і класифікації об'єктів. Це також поширюється на зондування часу прольоту, сприйняття глибини та іншу інформацію, схожу на те, як люди використовують зір. Залежно від типу використовуваного датчика зображення ця можливість може бути розширена навіть за межі того, що люди можуть сприймати, надаючи інформацію за межами видимого спектра в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах.

Агентний ШІ поки що не зовсім тут і потребуватиме подальших поліпшень в автономності генеративного ШІ, складних міркуваннях і багатокроковому розв'язанні проблем. Ці поліпшення потребуватимуть подальшого розвитку на кількох фронтах, від можливостей опрацювання і продуктивності пам'яті до поліпшених мультимодальних входів датчиків і досягнень у тонкому налаштуванні моделей ШІ.

Однак завдяки можливостям, реалізованим Qualcomm у Snapdragon 8 Elite, перші важливі кроки на цьому еволюційному шляху вже зроблено, і це лише питання часу, коли наші смартфони справді стануть персональними помічниками, що не лише надають нам інформацію, а й можуть діяти від нашого імені.

Раніше ми писали, компанія Honor оголосила, що представить новий смартфон серії X60 16 жовтня в Китаї. Нова модель також оснащена спеціальним чипом Power Enhanced Chip Honor E1, що регулює силу струму залежно від зовнішніх обставин і навантаження.