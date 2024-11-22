Смартфоны будут работать в 2 раза лучше: вырастет производительность, упадет энергопотребление

По сравнению с предыдущим поколением, новый процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает 45-процентное увеличение производительности и 44-процентное улучшение энергопотребления.

На своем недавнем флагманском мероприятии Snapdragon Summit компания Qualcomm представила процессор Oryon на своей платформе для смартфонов. Об этом пишет EE Times.

Основываясь на процессоре Oryon первого поколения, который был впервые представлен в прошлом году вместе с чипом AI PC компании X Elite, компания анонсировала свое последнее поколение мобильных чипов для смартфонов — Snapdragon 8 Elite.

Новый микропроцессор использует процессоры Oryon второго поколения с максимальной тактовой частотой 4,32 ГГц в сочетании с 24 МБ общего кэша процессора и памятью LPDDR5x 5,3 ГГц.

В отходе от своих предыдущих соглашений об именовании, которые сделали бы его Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm перенесла брендинг «Elite» из X Elite. Как стало очевидно из других чипсетов, анонсированных на мероприятии, Qualcomm использует брендинг «Elite» для обозначения систем на кристалле, работающих на ее собственных процессорах Oryon.

Производительность и энергопотребление — показатели, которые часто противопоставляются друг другу. Обеспечение улучшений на обоих фронтах — непростая задача. Для процессора Oryon это было достигнуто в основном с помощью микроархитектуры чипов, состоящей из двух «главных» ядер и шести «производительных» ядер.

Типичные производительные ядра разработаны для более высоких вычислительных возможностей, но за счет более высокого профиля энергопотребления.

Традиционно, хотя они более чем достаточно мощны для обработки рабочих нагрузок, которые могут поддерживать эффективные ядра, не имеет смысла использовать их таким образом, учитывая стоимость более высокого энергопотребления при работе с более легкими вычислительными задачами.

Что отличает процессор Oryon, так это то, что его производительные ядра являются как традиционными производительными ядрами, так и ядрами эффективности в одном. Диапазон, в котором он может масштабироваться с точки зрения обработки и мощности, охватывает нижние диапазоны, как у ядра эффективности.

Однако конструкция микроархитектуры позволяет ему масштабировать свое энергопотребление и, таким образом, производительность обработки для решения типичных рабочих нагрузок производительных ядер.

Процессор Oryon второго поколения имеет шесть таких производительных ядер. В сочетании с двумя из того, что Qualcomm называет еще более производительным ядром «Prime» с тактовой частотой до 4,32 ГГц, компания уверена, что ее новейшая SoC имеет более чем достаточную мощность, обеспечивая при этом увеличенное время автономной работы для следующего поколения смартфонов с ИИ.

Это было еще раз продемонстрировано на мероприятии, когда Qualcomm сравнила чип смартфона с SoC ИИ ПК своих конкурентов — и, основываясь на их цифрах, Qualcomm победила.

Новый процессор — это лишь один из элементов дизайна, который, как надеется Qualcomm, подготовит почву для агентного ИИ в смартфонах.

Новая технология выходит за рамки обнаружения и классификации объектов. Это также распространяется на зондирование времени пролета, восприятие глубины и другую информацию, похожую на то, как люди используют зрение. В зависимости от типа используемого датчика изображения эта возможность может быть расширена даже за пределы того, что люди могут воспринимать, предоставляя информацию за пределами видимого спектра в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Агентный ИИ пока не совсем здесь и потребует дальнейших улучшений в автономности генеративного ИИ, сложных рассуждениях и многошаговом решении проблем. Эти улучшения потребуют дальнейшего развития на нескольких фронтах, от возможностей обработки и производительности памяти до улучшенных мультимодальных входов датчиков и достижений в тонкой настройке моделей ИИ.

Однако благодаря возможностям, реализованным Qualcomm в Snapdragon 8 Elite, первые важные шаги на этом эволюционном пути уже сделаны, и это лишь вопрос времени, когда наши смартфоны действительно станут персональными помощниками, которые не только предоставляют нам информацию, но и могут действовать от нашего имени.

Ранее мы писали, что компания Honor объявила, что представит новый смартфон серии X60 16 октября в Китае. Новая модель также оснащена специальным чипом Power Enhanced Chip Honor E1, регулирующим силу тока в зависимости от внешних обстоятельств и нагрузки.