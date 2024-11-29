Що робити, якщо смартфон більше не отримує оновлення ОС Android: експерти пояснили

Якщо пристрій не оновлювали протягом останніх трьох або чотирьох років, найімовірніше, настають останні кілька років підтримки, обіцяних виробником.

Хоча багато хто з останніх смартфонів забезпечують чотири або більше років підтримки програмного забезпечення, це більш недавня розробка в області Android. Про це пише Android Authority. Якщо пристрій не оновлювався протягом останніх трьох або чотирьох років, найімовірніше, настають останні кілька років підтримки, обіцяних виробником.

Android 15 Фото: nextpit.fr

Ті, хто має апаратне забезпечення середнього рівня, найімовірніше, вже перестали отримувати оновлення, хоча ситуація і тут покращується. Однак навіть Google Pixel 9, який може похизуватися сімома роками підтримки програмного забезпечення, зрештою досягне кінця свого життєвого циклу (хоч і в 2031 році). То чи варто турбуватися, якщо телефон більше не підтримується? Ось усе, що потрібно знати.

Оновлення ОС та оновлення безпеки: у чому різниця

Перше, на що слід звернути увагу, це те, чи досяг телефон кінця життєвого циклу оновлення ОС, що зазвичай відбувається першим, чи виробник також припинив надавати оновлення безпеки. Кожен із цих сценаріїв має різні наслідки для телефону.

Що робити, якщо перестали приходити оновлення ОС?

Операційна система Android (ОС) або оновлення системи включають нові функції та останню версію Android. Прикладами служать оновлення Android 15 і варіанти виробників, такі як OneUI 7 від Samsung або OxygenOS 15 від OnePlus. Цей клас оновлень підтримує телефон в актуальному стані з останніми оновленнями зовнішнього вигляду, функцій і безпеки, але це не стає проблемою відразу після того, як телефон перестає їх отримувати.

Для початку, функціональність не загубиться тільки тому, що це не остання версія Android. Ключові частини програмного забезпечення (такі як Google Pay і Play Store) і сторонні додатки продовжують працювати, навіть коли нові версії Android виходять на нові пристрої.

Android 15 Фото: Скриншот

Оновлення ОС — це добре, але можна продовжувати користуватися телефоном ще довгий час після того, як вони перестануть надходити.

Старі додатки також працюватимуть деякий час. Розробники звикли орієнтуватися на найширшу базу, а не на тих, хто перебуває на передовій, зрештою, і Android продовжує підтримувати зворотну сумісність там, де це можливо. Коротше кажучи, відсутність оновлень ОС означає, що у вас більше може не бути доступу до деяких нових функцій, які є на новіших телефонах з останньою версією Android.

При цьому Android розвивається з кожним роком, впроваджуючи нові інструменти розробника і знецінюючи старі, і розробники додатків не можуть підтримувати кожну версію Android вічно. Це часто стає більш серйозною проблемою для розробників невеликих застосунків, у яких немає ресурсів великих видавців. Зрештою, можна виявити, що не можете встановити деякі додатки, якщо використовуєте давню версію Android (уявіть, що їй понад п'ять років). Але це досить рідкісне явище, і багато додатків продовжують підтримувати широкий спектр версій Android.

Хоча грати з останніми функціями приємно, оновлення безпеки важливіші з точки зору підтримки довгої та щасливої роботи телефону. Ніхто не хоче зіткнутися з експлойтом, який може зламати телефон або порушити безпеку. Google щомісяця застосовує виправлення безпеки до Android Open Source Project, які виробники підхоплюють і розгортають на телефонах (сподіваюся) своєчасно.

Загалом, телефон може отримувати напіврегулярні оновлення безпеки ще рік або два після того, як він перестане отримувати оновлення ОС. Але це зустрічається рідше в телефонах середнього і бюджетного класу, тому перевірте політику виробника. На жаль, не так давно більшість телефонів Android отримували виправлення безпеки лише кілька років тому, тому старі телефони могли вже застаріти і наражатися на ризик вразливостей безпеки.

Оновлення безпеки усувають критичні вразливості, що впливають на ОС Android, API та базове обладнання, на яке спираються додатки, що працюють на телефоні. Ці виправлення можуть охоплювати все: від страшних експлойтів віддаленого виконання коду та вразливостей апаратної пам'яті до, здавалося б, менш поширених проблем, що можуть допомогти злодієві обійти екран блокування, якщо він вкрав телефон.

Закінчення підтримки оновлень безпеки є ознакою необхідності оновлення.

Це не означає, що пристрій миттєво піддасться всім найстрашнішим вірусам, без встановлення останніх виправлень. Багато експлойтів працюють лише за певних обставин, часто вимагаючи встановлення шкідливого ПЗ або фізичного доступу зловмисника до пристрою. Крім того, практика безпечного використання пристрою, наприклад, встановлення застосунків тільки з перевірених джерел і відмова від переходу за підозрілими посиланнями електронної пошти, додає ще один рівень безпеки, який може компенсувати відсутність виправлень.

Проте виправлення безпеки гарантують, що не буде вразливостей; їх пропуск збільшує ризик експоненціально з плином часу. Ніколи не знаєш, коли проривний експлойт може стати суттєвим ризиком безпеки.

Що робити, якщо смартфон більше не отримує оновлення?

Вищевикладене може здатися тривожним, якщо телефон пройшов вікно оновлення, але щомісячні виправлення безпеки — не єдиний спосіб зберегти безпеку смартфона. Google вивантажив деякі зі своїх механізмів оновлення в Google Play System Updates — частину Project Mainline, яка була розгорнута в Android 10. Це дозволяє Google оновлювати деякі основні модулі Android, не покладаючись на виробників телефонів для постачання традиційного оновлення прошивки.

Google може швидко і легко виправити Media Codecs, Media Framework Components, Permission Controller, Network Permission Configuration, ART і кілька інших компонентів через Play Store. Звичайно, пристрої Android, які не використовують сервіси Google, не отримують вигоди.

Для старих і нових пристроїв пропонується набагато кращий рівень захисту, ніж у минулі роки. Проте, щомісячні оновлення безпеки необхідні для виправлення частин, які не може торкнутися програма оновлення Google. Ми зберігаємо на наших телефонах дедалі більше і більше конфіденційної інформації, починаючи від банківських додатків і закінчуючи цифровими ідентифікаторами, тому забезпечення безпеки пристрою ніколи не було важливішим.

Оновлення системи Google Play підвищують безпеку навіть після закінчення підтримки виробника, але вони не є повноцінною альтернативою виправленням безпеки.

З огляду на це, досягнення кінця обіцяних оновлень безпеки є хорошим показником того, що час шукати новий смартфон. Це не обов'язково має статися негайно, але не варто зберігати конфіденційну інформацію на телефоні, який використовує заходи безпеки, що застаріли на рік або більше.

Коли настане час оновитися, шукайте бренд, який пропонує довгострокову підтримку, яка дасть змогу новому телефону працювати безпечно якомога довше. Серії Pixel 9 від Google і Galaxy S від Samsung лідирують із сімома роками підтримки ОС і безпеки, а їхні доступні телефони користуються схожою політикою. Чотири або п'ять років — це трохи більш стандартний термін за межами великої двійки.

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