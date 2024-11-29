Что делать, если смартфон больше не получает обновления ОС Android: эксперты пояснили

Если устройство не обновлялось в течение последних трех или четырех лет, скорее всего, грядут последние нескольких лет поддержки, обещанных производителем.

Хотя многие из последних смартфонов обеспечивают четыре или более лет поддержки программного обеспечения, это более недавняя разработка в области Android. Об этом пишет Android Authority. Если устройство не обновлялось в течение последних трех или четырех лет, скорее всего, грядут последние нескольких лет поддержки, обещанных производителем.

Android 15 Фото: nextpit.fr

Те, у кого аппаратное обеспечение среднего уровня, скорее всего, уже перестали получать обновления, хотя ситуация и здесь улучшается. Однако даже Google Pixel 9, который может похвастаться семью годами поддержки программного обеспечения, в конечном итоге достигнет конца своего жизненного цикла (хотя и в 2031 году). Так стоит ли беспокоиться, если телефон больше не поддерживается? Вот все, что нужно знать.

Обновления ОС и обновления безопасности: в чем разница

Первое, на что следует обратить внимание, это то, достиг ли телефон конца жизненного цикла обновления ОС, что обычно происходит первым, или производитель также прекратил предоставлять обновления безопасности. Каждый из этих сценариев имеет разные последствия для телефона.

Что делать, если перестали приходить обновления ОС?

Операционная система Android (ОС) или обновления системы включают новые функции и последнюю версию Android. Примерами служат обновление Android 15 и варианты производителей, такие как OneUI 7 от Samsung или OxygenOS 15 от OnePlus. Этот класс обновлений поддерживает телефон в актуальном состоянии с последними обновлениями внешнего вида, функций и безопасности, но это не становится проблемой сразу после того, как телефон перестает их получать.

Для начала, функциональность не потеряется только потому, что это не последняя версия Android. Ключевые части программного обеспечения (такие как Google Pay и Play Store) и сторонние приложения продолжают работать, даже когда новые версии Android выходят на новые устройства.

Android 15 Фото: Скриншот

Обновления ОС — это хорошо, но можно продолжать пользоваться телефоном еще долгое время после того, как они перестанут поступать.

Старые приложения также будут работать некоторое время. Разработчики привыкли ориентироваться на самую широкую базу, а не на тех, кто находится на передовой, в конце концов, и Android продолжает поддерживать обратную совместимость там, где это возможно. Короче говоря, отсутствие обновлений ОС означает, что у больше может не быть доступа к некоторым новым функциям, которые есть на более новых телефонах с последней версией Android.

При этом Android развивается с каждым годом, внедряя новые инструменты разработчика и обесценивая старые, и разработчики приложений не могут поддерживать каждую версию Android вечно. Это часто становится более серьезной проблемой для разработчиков небольших приложений, у которых нет ресурсов крупных издателей. В конце концов, можно обнаружить, что не можете установить некоторые приложения, если используете древнюю версию Android (представьте, что ей больше пяти лет). Но это довольно редкое явление, и многие приложения продолжают поддерживать широкий спектр версий Android.

Хотя играть с последними функциями приятно, обновления безопасности более важны с точки зрения поддержания долгой и счастливой работы телефона. Никто не хочет столкнуться с эксплойтом, который может сломать телефон или нарушить безопасность. Google ежемесячно применяет исправления безопасности к Android Open Source Project, которые производители подхватывают и развертывают на телефонах (надеюсь) своевременно.

В целом, телефон может получать полурегулярные обновления безопасности еще год или два после того, как он перестанет получать обновления ОС. Но это встречается реже в телефонах среднего и бюджетного класса, поэтому проверьте политику производителя. К сожалению, не так давно большинство телефонов Android получали исправления безопасности всего пару лет назад, поэтому старые телефоны могли уже устареть и подвергаться риску уязвимостей безопасности.

Обновления безопасности устраняют критические уязвимости, влияющие на ОС Android, API и базовое оборудование, на которое опираются приложения, работающие на телефоне. Эти исправления могут охватывать все: от страшных эксплойтов удаленного выполнения кода и уязвимостей аппаратной памяти до, казалось бы, менее распространенных проблем, которые могут помочь вору обойти экран блокировки, если он украл телефон.

Окончание поддержки обновлений безопасности является признаком необходимости обновления.

Это не значит, что устройство мгновенно поддастся всем самым страшным вирусам, без установки последних исправлений. Многие эксплойты работают только в определенных обстоятельствах, часто требуя установки вредоносного ПО или физического доступа злоумышленника к устройству. Кроме того, практика безопасного использования устройства, например, установка приложений только из проверенных источников и отказ от перехода по подозрительным ссылкам электронной почты, добавляет еще один уровень безопасности, который может компенсировать отсутствие исправлений.

Тем не менее, исправления безопасности гарантируют, что не будет уязвимостей; их пропуск увеличивает риск экспоненциально с течением времени. Никогда не знаешь, когда прорывной эксплойт может стать существенным риском безопасности.

Что делать, если смартфон больше не получает обновления?

Вышеизложенное может показаться тревожным, если телефон прошел окно обновления, но ежемесячные исправления безопасности — не единственный способ сохранить безопасность смартфона. Google выгрузил некоторые из своих механизмов обновления в Google Play System Updates — часть Project Mainline которая была развернута в Android 10. Это позволяет Google обновлять некоторые основные модули Android, не полагаясь на производителей телефонов для поставки традиционного обновления прошивки.

Google может быстро и легко исправить Media Codecs, Media Framework Components, Permission Controller, Network Permission Configuration, ART и несколько других компонентов через Play Store. Конечно, устройства Android, не использующие сервисы Google, не получают выгоды.

Для старых и новых устройств предлагается гораздо лучший уровень защиты, чем в прошлые годы. Тем не менее, ежемесячные обновления безопасности необходимы для исправления частей, которые не может коснуться программа обновления Google. Мы храним на наших телефонах все больше и больше конфиденциальной информации, начиная от банковских приложений и заканчивая цифровыми идентификаторами, поэтому обеспечение безопасности устройства никогда не было более важным.

Обновления системы Google Play повышают безопасность даже после окончания поддержки производителя, но они не являются полноценной альтернативой исправлениям безопасности.

Учитывая это, достижение конца обещанных обновлений безопасности является хорошим показателем того, что пора искать новый смартфон. Это не обязательно должно произойти немедленно, но не стоит сохранять конфиденциальную информацию на телефоне, использующем меры безопасности, которые устарели на год или больше.

Когда придет время обновиться, ищите бренд, который предлагает долгосрочную поддержку, которая позволит новому телефону работать безопасно как можно дольше. Серии Pixel 9 от Google и Galaxy S от Samsung лидируют с семью годами поддержки ОС и безопасности, а их доступные телефоны пользуются схожей политикой. Четыре или пять лет — это немного более стандартный срок за пределами большой двойки.

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