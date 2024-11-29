Що робити, якщо мікрофон не працює на смартфоні Android: 6 простих кроків

Якщо мікрофон не працює, є кілька кроків, які можна зробити, щоб змусити його працювати знову.

Само собою зрозуміло, несправний мікрофон є серйозною проблемою для будь-якого типу телефону Android. У той час як багато людей обмежують свої розмови додатками для обміну повідомленнями, майже неминуче коли-небудь надійде голосовий дзвінок. Якщо мікрофон не працює, є кілька кроків, які можна зробити, щоб змусити його працювати знову. Про це пише Android Authority.

Як виправити непрацюючий мікрофон на телефоні Android

Хоча деякі з цих відповідей здадуться очевидними в письмовому вигляді, їх варто згадати, щоб не забути спробувати все в процесі усунення неполадок. Без зайвих слів:

Потрібно перевірити, що доступ до мікрофона для всієї системи ввімкнено, і що звук не вимкнено. Можливо, вимкнено дозволи на використання мікрофона, і в такому разі додатки, яким потрібне обладнання, просто не працюватимуть. На більшості пристроїв Android ви можете виправити це, перейшовши до Налаштувань > Безпека та конфіденційність > Конфіденційність > Елементи управління конфіденційністю та увімкнувши Доступ до мікрофона . Деякі голосові додатки також можуть мати спеціальні перемикачі вимкнення звуку, тому потрібно їх перевіряти.

Можливо, вимкнено дозволи на використання мікрофона, і в такому разі додатки, яким потрібне обладнання, просто не працюватимуть. На більшості пристроїв Android ви можете виправити це, перейшовши до та увімкнувши . Деякі голосові додатки також можуть мати спеціальні перемикачі вимкнення звуку, тому потрібно їх перевіряти. Потрібно очистити решітку мікрофона та переконатися, що вона не заблокована чохлом. Телефони схильні накопичувати пил, ворс та інше сміття у своїх щілинах, тож вам може просто знадобитися знайти решітку мікрофона вашого телефона (внизу) та оглянути її. Якщо щось видно, можна обережно подути на неї та/або використати зубочистку, скріпку або інструмент для SIM-карти. Але не використовувати стиснене повітря і бути особливо обережним, щоб не проколоти решітку. Також треба перевірити, чи не змістився чохол таким чином, щоб блокувати вхід.

Телефони схильні накопичувати пил, ворс та інше сміття у своїх щілинах, тож вам може просто знадобитися знайти решітку мікрофона вашого телефона (внизу) та оглянути її. Якщо щось видно, можна обережно подути на неї та/або використати зубочистку, скріпку або інструмент для SIM-карти. Але не використовувати стиснене повітря і бути особливо обережним, щоб не проколоти решітку. Також треба перевірити, чи не змістився чохол таким чином, щоб блокувати вхід. Потрібно перевірити дозволи мікрофона для кожної програми. Якщо тільки деякі додатки викликають у вас проблеми, це, ймовірно, означає, що дозволи мікрофона для них вимкнено. Перейдіть у Налаштування > Застосунки , варто вибрати додатки, які вас цікавлять, потім натиснути Дозволи . Для вашого мікрофона виберіть Дозволити , а саме Дозволити тільки під час використання програми . Будь-які інші параметри будуть занадто обмежувальними.

Якщо тільки деякі додатки викликають у вас проблеми, це, ймовірно, означає, що дозволи мікрофона для них вимкнено. Перейдіть у , варто вибрати додатки, які вас цікавлять, потім натиснути . Для вашого мікрофона виберіть , а саме . Будь-які інші параметри будуть занадто обмежувальними. Варто закрити всі програми, які можуть спільно використовувати мікрофонний вхід. Хоча це навряд чи буде проблемою, не виключено, що два додатки можуть одночасно використовувати мікрофон і створювати програмні конфлікти. Просто примусово варто закрити всі додатки.

Хоча це навряд чи буде проблемою, не виключено, що два додатки можуть одночасно використовувати мікрофон і створювати програмні конфлікти. Просто примусово варто закрити всі додатки. Важливо перевірити наявність оновлень Android та/або додатків. Збої в роботі програмного забезпечення трапляються, тож якщо минуло багато часу, треба оновити версію Android і перевірити наявність оновлень додатків і компонентів у Google Play Store. Якщо на телефоні встановлено фірмове програмне забезпечення, наприклад, від Samsung, оновіть і його.

Збої в роботі програмного забезпечення трапляються, тож якщо минуло багато часу, треба оновити версію Android і перевірити наявність оновлень додатків і компонентів у Google Play Store. Якщо на телефоні встановлено фірмове програмне забезпечення, наприклад, від Samsung, оновіть і його. Перезавантажте телефон. Якщо є якісь тимчасові помилки Android або додатків, які заважають, це може потенційно усунути їх.

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