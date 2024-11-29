Что делать, если микрофон не работает на смартфоне Android: 6 простых шагов

Если микрофон не работает, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы заставить его работать снова.

Само собой разумеется, неисправный микрофон является серьезной проблемой для любого типа телефона Android. В то время как многие люди ограничивают свои разговоры приложениями для обмена сообщениями, почти неизбежно когда-нибудь поступит голосовой звонок. Если микрофон не работает, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы заставить его работать снова. Об этом пишет Android Authority.

Как исправить неработающий микрофон на телефоне Android

Хотя некоторые из этих ответов покажутся очевидными в письменном виде, их стоит упомянуть, чтобы не забыть попробовать все в процессе устранения неполадок. Без лишних слов:

Нужно проверить, что доступ к микрофону для всей системы включен, и что у не отключен звук. Возможно, отключены разрешения на использование микрофона, и в этом случае приложения, которым требуется оборудование, просто не будут работать. На большинстве устройств Android вы можете исправить это, перейдя в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Конфиденциальность > Элементы управления конфиденциальностью и включив Доступ к микрофону . Некоторые голосовые приложения также могут иметь специальные переключатели отключения звука, поэтому нужно их проверять.

Возможно, отключены разрешения на использование микрофона, и в этом случае приложения, которым требуется оборудование, просто не будут работать. На большинстве устройств Android вы можете исправить это, перейдя в и включив . Некоторые голосовые приложения также могут иметь специальные переключатели отключения звука, поэтому нужно их проверять. Нужно очистить решетку микрофона и убедиться, что она не заблокирована чехлом. Телефоны склонны накапливать пыль, ворс и другой мусор в своих щелях, поэтому вам может просто понадобиться найти решетку микрофона вашего телефона (внизу) и осмотреть ее. Если что-то видно, можно осторожно подуть на нее и/или использовать зубочистку, скрепку или инструмент для SIM-карты. Но не использовать сжатый воздух и быть особенно осторожным, чтобы не проколоть решетку. Также надо проверить не сместился ли чехол таким образом, чтобы блокировать вход.

Телефоны склонны накапливать пыль, ворс и другой мусор в своих щелях, поэтому вам может просто понадобиться найти решетку микрофона вашего телефона (внизу) и осмотреть ее. Если что-то видно, можно осторожно подуть на нее и/или использовать зубочистку, скрепку или инструмент для SIM-карты. Но не использовать сжатый воздух и быть особенно осторожным, чтобы не проколоть решетку. Также надо проверить не сместился ли чехол таким образом, чтобы блокировать вход. Нужно проверить разрешения микрофона для каждого приложения. Если только некоторые приложения вызывают у вас проблемы, это, вероятно, означает, что разрешения микрофона для них отключены. Перейдите в Настройки > Приложения , стоит выбрать интересующие вас приложения, затем нажать Разрешения . Для вашего микрофона выберите Разрешить , а именно Разрешить только при использовании приложения . Любые другие параметры будут слишком ограничительными.

Если только некоторые приложения вызывают у вас проблемы, это, вероятно, означает, что разрешения микрофона для них отключены. Перейдите в , стоит выбрать интересующие вас приложения, затем нажать . Для вашего микрофона выберите , а именно . Любые другие параметры будут слишком ограничительными. Стоит закрыть все приложения, которые могут совместно использовать микрофонный вход. Хотя это вряд ли будет проблемой, не исключено, что два приложения могут одновременно использовать микрофон и создавать программные конфликты. Просто принудительно стоит закрыть все приложения.

Хотя это вряд ли будет проблемой, не исключено, что два приложения могут одновременно использовать микрофон и создавать программные конфликты. Просто принудительно стоит закрыть все приложения. Важно проверить наличие обновлений Android и/или приложений. Сбои в работе программного обеспечения случаются, поэтому если прошло много времени, надо обновить версию Android и проверить наличие обновлений приложений и компонентов в Google Play Store. Если на телефоне установлено фирменное программное обеспечение, например, от Samsung, обновите и его.

Сбои в работе программного обеспечения случаются, поэтому если прошло много времени, надо обновить версию Android и проверить наличие обновлений приложений и компонентов в Google Play Store. Если на телефоне установлено фирменное программное обеспечение, например, от Samsung, обновите и его. Перезагрузите телефон. Если есть какие-либо временные ошибки Android или приложений, которые мешают, это может потенциально устранить их.

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