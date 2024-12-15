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Діджитал

Це зайве: 32 додатки, які варто видалити зі смартфонів Samsung Galaxy

Смартфон Android
Фото: androidpolice.com | Смартфон Android (ілюстративне фото)

Ці додатки займають місце в пам'яті, сповільнюють роботу телефону і захаращують домашній екран.

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Смартфони Samsung Galaxy рясніють встановленим ПЗ і непотрібними додатками. Про те, як їх видалити, пише Android Police.

Які програми можна безпечно видалити або деактивувати

Видалення додатків на телефоні Samsung — це просто. Більшість деінсталюються через меню "Налаштування" та/або використання команд ADB. Видання наводить список програм, яких варто позбутися, адже вони "з'їдають" пам'ять, а також садять батарею:

Smart Switch

Samsung Pass

SmartThings

Samsung Members

Samsung Wallet

Samsung DeX

Game Launcher

Samsung Kids

Samsung Health

Samsung Global Goals

Galaxy Store

Find My Mobile

Samsung Internet

Samsung Health Monitor

Samsung Cloud

PENUP

Galaxy Themes

Microsoft Office

Samsung Notes

Microsoft Outlook

Bixby

LinkedIn

Google Wallet

Google Maps

Google Drive

Google TV

Google Photos

Galaxy Wearable

Google Calculator

Game Booster Plus

Gmail

YouTube

Багато з цих додатків є альтернативами додатків Google, такими як Chrome або Drive, від Samsung. Можна безпечно видалити їх, оскільки вони не впливають на роботу пристрою.

Видалення непотрібного шкідливого ПЗ — одна з перших дій, яку слід виконати під час налаштування телефону Samsung Galaxy. Це може підвищити продуктивність, особливо на бюджетних смартфонах. Видалення шкідливого ПЗ також звільняє місце на пристрої, пише ЗМІ.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.