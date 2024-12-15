Це зайве: 32 додатки, які варто видалити зі смартфонів Samsung Galaxy

Ці додатки займають місце в пам'яті, сповільнюють роботу телефону і захаращують домашній екран.

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Смартфони Samsung Galaxy рясніють встановленим ПЗ і непотрібними додатками. Про те, як їх видалити, пише Android Police.

Які програми можна безпечно видалити або деактивувати

Видалення додатків на телефоні Samsung — це просто. Більшість деінсталюються через меню "Налаштування" та/або використання команд ADB. Видання наводить список програм, яких варто позбутися, адже вони "з'їдають" пам'ять, а також садять батарею:

Smart Switch Samsung Pass SmartThings Samsung Members Samsung Wallet Samsung DeX Game Launcher Samsung Kids Samsung Health Samsung Global Goals Galaxy Store Find My Mobile Samsung Internet Samsung Health Monitor Samsung Cloud PENUP Galaxy Themes Microsoft Office Samsung Notes Microsoft Outlook Bixby LinkedIn Google Wallet Google Maps Google Drive Google TV Google Photos Galaxy Wearable Google Calculator Game Booster Plus Gmail YouTube

Багато з цих додатків є альтернативами додатків Google, такими як Chrome або Drive, від Samsung. Можна безпечно видалити їх, оскільки вони не впливають на роботу пристрою.

Видалення непотрібного шкідливого ПЗ — одна з перших дій, яку слід виконати під час налаштування телефону Samsung Galaxy. Це може підвищити продуктивність, особливо на бюджетних смартфонах. Видалення шкідливого ПЗ також звільняє місце на пристрої, пише ЗМІ.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.