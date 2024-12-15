Це зайве: 32 додатки, які варто видалити зі смартфонів Samsung Galaxy
Ці додатки займають місце в пам'яті, сповільнюють роботу телефону і захаращують домашній екран.
Смартфони Samsung Galaxy рясніють встановленим ПЗ і непотрібними додатками. Про те, як їх видалити, пише Android Police.
Які програми можна безпечно видалити або деактивувати
Видалення додатків на телефоні Samsung — це просто. Більшість деінсталюються через меню "Налаштування" та/або використання команд ADB. Видання наводить список програм, яких варто позбутися, адже вони "з'їдають" пам'ять, а також садять батарею:
Smart Switch
Samsung Pass
SmartThings
Samsung Members
Samsung Wallet
Samsung DeX
Game Launcher
Samsung Kids
Samsung Health
Samsung Global Goals
Galaxy Store
Find My Mobile
Samsung Internet
Samsung Health Monitor
Samsung Cloud
PENUP
Galaxy Themes
Microsoft Office
Samsung Notes
Microsoft Outlook
Bixby
Google Wallet
Google Maps
Google Drive
Google TV
Google Photos
Galaxy Wearable
Google Calculator
Game Booster Plus
Gmail
YouTube
Багато з цих додатків є альтернативами додатків Google, такими як Chrome або Drive, від Samsung. Можна безпечно видалити їх, оскільки вони не впливають на роботу пристрою.
Видалення непотрібного шкідливого ПЗ — одна з перших дій, яку слід виконати під час налаштування телефону Samsung Galaxy. Це може підвищити продуктивність, особливо на бюджетних смартфонах. Видалення шкідливого ПЗ також звільняє місце на пристрої, пише ЗМІ.
Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.