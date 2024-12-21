Як правильно "вбити" комп'ютер або ноутбук: поради з підготовки техніки до утилізації

Перш ніж утилізувати або перепродати старий ПК, необхідно зробити кілька кроків для збереження даних і конфіденційності: від перенесення програмного забезпечення до очищення.

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Перед тим як продати, віддати, переробити або пожертвувати пристрій, потрібно зробити кілька кроків. Про те, що необхідно зробити користувачам пише PC Mag.

По-перше, варто зробити резервну копію будь-яких особистих файлів в іншому місці. Якщо є ліцензійне програмне забезпечення, його потрібно деактивувати та видалити. Потім можна стерти жорсткий диск, щоб видалити будь-які сліди особистих даних. Після цього потрібно буде переконатися, що комп'ютер придатний для використання наступною людиною, яка його отримає, або непридатний для використання, якщо його відправляють на звалище. Ось як підготувати ПК з Windows або Mac до правильної утилізації.

1. Створення резервної копії всіх файлів

Першим кроком має бути резервне копіювання. Будь-які документи, фотографії, відео та інші файли, збережені на комп'ютері. Є онлайн-інструменти резервного копіювання, це коштує грошей, але є простіші та дешевші варіанти, яких має бути достатньо для резервного копіювання всіх необхідних файлів.

Для хмарного сервісу синхронізації файлів, наприклад Google Drive або Dropbox, процес відносно простий, оскільки особисті файли вже зберігаються в іншому місці. Просто переконайтеся, що всі файли, які потрібно зберегти, скопійовані в хмару або синхронізовані з іншим комп'ютером.

Якщо особисті файли зберігаються тільки на комп'ютері, який треба викинути, вам потрібно буде зробити їхню резервну копію в іншому місці. Windows включає вбудовану історію файлу — інструмент для збереження ключових папок і файлів на зовнішньому диску.

2. Перенесення програмного забезпечення

Перш ніж викинути пристрій, слід переконатися, що будь-яке ліцензійне програмне забезпечення може бути перенесено на новий комп'ютер. Деякі програми, такі як Photoshop, пропонують функцію деактивації, за допомогою якої можна перенести ліцензію на інший ПК.

Відкрити кожну ліцензовану програму, щоб перевірити, чи можна її деактивувати за допомогою команд меню. Якщо немає впевненості, зв'яжіться з постачальником, щоб дізнатися, як можна видалити ліцензію з одного ПК і активувати на іншому. Обов'язково скопіювати всі ліцензійні ключі або ключі продукту, щоб допомогти повторно активувати кожну програму.

3. очищення жорсткого диска

Після того, як зроблено резервну копію необхідних файлів, треба очистити диск. Можна скинути і перевстановити операційну систему до заводських налаштувань і видалити всі персональні дані одночасно. Процес скидання трохи відрізнятиметься залежно від того, яку версію Windows встановлено на ПК і які компоненти встановлено всередині Mac.

Windows 8.1

У Windows 8.1 перейти в Параметри > Зміна параметрів ПК > Оновлення та відновлення > Відновлення і натиснути кнопку Почати в розділі Видалити все і перевстановити Windows. ПК повідомить, що всі особисті файли та додатки буде видалено, а налаштування буде змінено на значення за замовчуванням. Натиснути Далі.

Потім буде запропоновано вибрати просте видалення файлів або повне очищення диска. Потрібно вибрати Повністю очистити диск. Натиснути кнопку Скидання, щоб продовжити. Потім ПК перезавантажиться, очистивши диск і перевстановивши Windows.

Наступний екран буде екраном налаштування. Якщо потрібно віддати комп'ютер, потрібно просто вимкнути його тут. Наступна людина, яка увімкне комп'ютер, пройде через той самий екран налаштування.

Windows 10

У Windows 10 потрібно перейти в розділ Налаштування > Оновлення та безпека > Відновлення і натиснути кнопку Почати в розділі Скинути цей ПК. Потім пристрій запитає, що треба видалити; треба вибрати опцію Видалити все.

На наступному екрані вибрати опцію Локальне перевстановлення, а потім клацнути посилання Змінити параметри на екрані Додаткові параметри. Увімкнути перемикач Очистити дані та клацнути кнопку Підтвердити. Це гарантує, що вся інформація буде повністю видалена і не зможе бути відновлена будь-ким за допомогою звичайних методів відновлення.

Натиснути Далі, треба перевірити налаштування і натиснути Скидання. Коли ПК перезавантажиться, з'явиться екран налаштування Windows 10. На цьому етапі можна вимкнути комп'ютер.

ОС Windows 11 Фото: Microsoft

Windows 11

У Windows 11, перейти в Налаштування > Система > Відновлення і вибрати Повернути цей ПК у вихідний стан у розділі Параметри відновлення. Натиснути кнопку Повернути ПК у вихідний стан, потім вибрати Видалити все. На наступному екрані вибрати Локальне перевстановлення.

На екрані додаткових налаштувань натиснути посилання Змінити налаштування. Увімкнути перемикач Очистити дані та натиснути Підтвердити, щоб переконатися, що всю інформацію на диску повністю видалено і не може бути відновлено ким-небудь ще за допомогою звичайних методів відновлення даних.

Натиснути Далі, а потім Скидання. Після очищення диска і перевстановлення Windows з'явиться перший екран налаштування. Потім можна вимкнути ПК.

MacOS

Якщо на пристрої macOS Monterey на Mac на базі Apple або Mac на базі Intel з чипом Apple T2, відкрити Системні налаштування, потім перейти в Системні налаштування > Стерти весь вміст і налаштування в рядку меню.

Якщо ОС — macOS Ventura, відкрити Системні налаштування і натиснути Загальні > Передача або скидання, а потім натиснути Стерти весь вміст і налаштування. Ввести пароль Mac і натиснути Продовжити на екрані Стерти весь вміст і налаштування

Цей процес видалить усі налаштування, медіафайли, додатки та дані для всіх облікових записів і томів на диску, а також вийти з iCloud, видалити відбитки пальців Touch ID, відключити служби визначення місця розташування, розірвати пару з пристроями Bluetooth і видалити елементи Apple Wallet.

Можна також використовувати Disk Utility у режимі відновлення, щоб стерти дані з диска Mac. Для Mac на базі Intel перезавантажити комп'ютер і утримувати клавіші Command + R, поки не з'явиться логотип Apple. Якщо на пристрої Apple Silicon, перезавантажити комп'ютер і утримувати кнопку живлення, доки не з'явиться вікно параметрів запуску; клацнути значок "Параметри" і "Продовжити".

У меню Recovery Mode вибрати Disk Utility. Вибрати основний диск Mac і клацнути значок Erase, потім вибрати Erase Volume Group (або Erase), щоб стерти диск. Вибрати кнопку Erase, а потім клацнути Erase Mac. Клацнути Erase Mac and Restart, щоб почати процес.

Потрібно дочекатися, поки диск буде очищено. Потрібно вимкнути Mac після завершення стирання і перезавантаження комп'ютера. Якщо хтось інший має намір ним скористатися, ця людина може активувати комп'ютер і перевстановити ОС.

Інші варіанти

Також можна віддати перевагу використанню стороннього інструменту, особливо якщо на диску зберігаються конфіденційні дані. Такі інструменти, як Очищення диска, Активний KillDisk, і Помічник по розділах AOMEI пропонують більш надійні та гнучкі методи очищення.

4. Знищення диска

Якщо потрібно викинути комп'ютер і турбуєтеся про доступ до конфіденційних даних на жорсткому диску, програмних засобів може бути недостатньо. Єдиний вірний спосіб — фізично знищити диск. Для цього можна розмагнітити пристрій, що зітре всі дані та зробить їх відновлення неможливим.

Однак інструменти для розмагнічування можуть бути дорогими. Дешевший варіант — фізично витягти диск із комп'ютера. Потім можна використовувати його як зовнішній диск за допомогою Адаптера SATA-USB, дока, або корпусу.

В іншому разі можна знищити диск кількома сильними ударами молотка. Просто потрібно бути обережними, роблячи це. Варто вдягнути рукавички та захисні окуляри. І переконатися, що диск повністю знищено.

5. Утилізація комп'ютера

Навіть без утилізації ПК, не потрібно викидати його разом з рештою звичайного сміття. Оскільки комп'ютери містять електронні деталі, їх потрібно утилізувати правильно. Можна пошукати в Інтернеті місцеві центри переробки, щоб дізнатися, чи приймають вони комп'ютери та іншу стару техніку.

Раніше писали, що по всьому світу компанії скорочують обсяги виробництва гаджетів, зокрема смартфонів. На складах зберігається велика кількість пристроїв, які не вдалося продати, і вже навряд чи вдасться. На думку аналітиків, це пов'язано з падінням попиту і порушенням ланцюжка поставок у зв'язку з пандемією.