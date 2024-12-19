Майбутні запуски смартфонів у 2025 році: гучні імена та великі оновлення (відео)
Серед актуальних моделей 2025 року — iPhone 17, OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, iPhone SE4.
Індустрія смартфонів готується до захоплюючого 2025 року, і великі бренди готуються випустити свої флагманські моделі. Від поліпшених чипів продуктивності до інноваційних дизайнів і оновлень програмного забезпечення — ось найочікуваніші смартфони, які мають вийти на початку наступного року, пише Business Today.
iPhone 17
Очікується, що Apple знову зробить революцію в лінійці iPhone з iPhone 17, який, найімовірніше, дебютує у вересні. З чуток, пристрій представить першу в історії Apple систему Face ID під дисплеєм, усунувши виріз для безшовного OLED-дисплея від краю до краю. Очікується, що iPhone 17, який працює на чипі A19 Bionic, створеному за 3-нм техпроцесом, забезпечить неперевершену ефективність і продуктивність.
Крім того, чутки вказують на абсолютно нову систему перископічної камери для поліпшеного оптичного зуму на моделях Pro і підтримку оновлень супутникового підключення. Це може бути рік, коли Apple зробить кроки в глибшій інтеграції свого помічника Apple Intelligence у користувацький досвід.
OnePlus 13
OnePlus 13, запуск якого заплановано на січень 2025 року, обіцяє бути оснащений передовими функціями, починаючи з процесора Snapdragon 8 Elite. Пристрій стане першим від OnePlus, який зможе похвалитися рейтингом IP69, що робить його виключно стійким до води та пилу.
Працюючи на базі Android 15 OxygenOS 15, OnePlus 13 дебютує з новою технологією відображення "без зелених ліній", вирішуючи поширену проблему відображення. З налаштованими Hasselblad камерами та вдосконаленим дизайном цей флагман прагне перевизначити продуктивність преміум-Android.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Планований до запуску на початку лютого, Samsung Galaxy S25 Ultra може встановити новий стандарт у сегменті висококласних смартфонів. З витоками, що вказують на чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy і OneUI 7, побудований на Android 15, пристрій обіцяє швидкість і плавність.
Хоча його дизайн може нагадувати попередника, очікується, що Ultra матиме поступові покращення у своїй 200-мегапіксельній системі камери, покращені можливості ШІ та кращу оптимізацію батареї. Шанувальники серії Galaxy Ultra можуть очікувати, що це буде пристрій, який виправдає їхнє наступне оновлення.
Asus ROG Phone 9
Очікується, що Asus ROG Phone 9, уже представлений по всьому світу, надійде в продаж в Індії на початку 2025 року. Цей звір, створений спеціально для геймерів, оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і вдосконаленими механізмами охолодження для стабільної продуктивності.
Завдяки своєму ультрагладкому дисплею AMOLED 165 Гц і надійному акумулятору ємністю 5800 мАг, ROG Phone 9 виділяється як must-have для мобільних геймерів. Asus також фокусується на захопливому звуці та поліпшеному тактильному зворотному зв'язку, щоб зробити гру ще більш захопливою.
Xiaomi 15
Xiaomi 15, імовірно, стане одним із найкомпактніших преміальних смартфонів 2025 року з дисплеєм 6,36 дюйма. Незважаючи на менші розміри, він оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і великою батареєю ємністю 5400 мАг.
Очікується, що Xiaomi 15 з камерами, налаштованими на Leica, забезпечить виняткові можливості фотозйомки. Xiaomi прагне досягти ідеального балансу між портативністю, продуктивністю та преміальними функціями, що робить цей пристрій привабливим варіантом для ентузіастів Android.
iPhone SE4
Завершує список довгоочікуваний iPhone SE 4, випуск якого заплановано на початок 2025 року. Ходять чутки, що ця бюджетна пропозиція від Apple міститиме в собі функції iPhone 14 і iPhone 15, включно з можливостями Apple Intelligence.
SE 4 може похвалитися злегка оновленим дизайном, зберігаючи при цьому позицію найдоступнішої точки входу в екосистему Apple. Це телефон для користувачів, які шукають інновації Apple за доступнішою ціною.
У міру того, як гонка смартфонів загострюється, 2025 рік обіцяє стати роком інновацій і конкуренції. З цими запусками як ентузіасти технологій, так і звичайні користувачі можуть очікувати багато чого.