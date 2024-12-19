Майбутні запуски смартфонів у 2025 році: гучні імена та великі оновлення (відео)

Серед актуальних моделей 2025 року — iPhone 17, OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, iPhone SE4.

Related video

Індустрія смартфонів готується до захоплюючого 2025 року, і великі бренди готуються випустити свої флагманські моделі. Від поліпшених чипів продуктивності до інноваційних дизайнів і оновлень програмного забезпечення — ось найочікуваніші смартфони, які мають вийти на початку наступного року, пише Business Today.

iPhone 17

Очікується, що Apple знову зробить революцію в лінійці iPhone з iPhone 17, який, найімовірніше, дебютує у вересні. З чуток, пристрій представить першу в історії Apple систему Face ID під дисплеєм, усунувши виріз для безшовного OLED-дисплея від краю до краю. Очікується, що iPhone 17, який працює на чипі A19 Bionic, створеному за 3-нм техпроцесом, забезпечить неперевершену ефективність і продуктивність.

Крім того, чутки вказують на абсолютно нову систему перископічної камери для поліпшеного оптичного зуму на моделях Pro і підтримку оновлень супутникового підключення. Це може бути рік, коли Apple зробить кроки в глибшій інтеграції свого помічника Apple Intelligence у користувацький досвід.

iPhone 17 Air Фото: Apple

OnePlus 13

OnePlus 13, запуск якого заплановано на січень 2025 року, обіцяє бути оснащений передовими функціями, починаючи з процесора Snapdragon 8 Elite. Пристрій стане першим від OnePlus, який зможе похвалитися рейтингом IP69, що робить його виключно стійким до води та пилу.

Працюючи на базі Android 15 OxygenOS 15, OnePlus 13 дебютує з новою технологією відображення "без зелених ліній", вирішуючи поширену проблему відображення. З налаштованими Hasselblad камерами та вдосконаленим дизайном цей флагман прагне перевизначити продуктивність преміум-Android.

OnePlus 13 Фото: gizchina

Samsung Galaxy S25 Ultra

Планований до запуску на початку лютого, Samsung Galaxy S25 Ultra може встановити новий стандарт у сегменті висококласних смартфонів. З витоками, що вказують на чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy і OneUI 7, побудований на Android 15, пристрій обіцяє швидкість і плавність.

Хоча його дизайн може нагадувати попередника, очікується, що Ultra матиме поступові покращення у своїй 200-мегапіксельній системі камери, покращені можливості ШІ та кращу оптимізацію батареї. Шанувальники серії Galaxy Ultra можуть очікувати, що це буде пристрій, який виправдає їхнє наступне оновлення.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: OnLeaks

Asus ROG Phone 9

Очікується, що Asus ROG Phone 9, уже представлений по всьому світу, надійде в продаж в Індії на початку 2025 року. Цей звір, створений спеціально для геймерів, оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і вдосконаленими механізмами охолодження для стабільної продуктивності.

Завдяки своєму ультрагладкому дисплею AMOLED 165 Гц і надійному акумулятору ємністю 5800 мАг, ROG Phone 9 виділяється як must-have для мобільних геймерів. Asus також фокусується на захопливому звуці та поліпшеному тактильному зворотному зв'язку, щоб зробити гру ще більш захопливою.

Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Xiaomi 15

Xiaomi 15, імовірно, стане одним із найкомпактніших преміальних смартфонів 2025 року з дисплеєм 6,36 дюйма. Незважаючи на менші розміри, він оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і великою батареєю ємністю 5400 мАг.

Очікується, що Xiaomi 15 з камерами, налаштованими на Leica, забезпечить виняткові можливості фотозйомки. Xiaomi прагне досягти ідеального балансу між портативністю, продуктивністю та преміальними функціями, що робить цей пристрій привабливим варіантом для ентузіастів Android.

Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

iPhone SE4

Завершує список довгоочікуваний iPhone SE 4, випуск якого заплановано на початок 2025 року. Ходять чутки, що ця бюджетна пропозиція від Apple міститиме в собі функції iPhone 14 і iPhone 15, включно з можливостями Apple Intelligence.

SE 4 може похвалитися злегка оновленим дизайном, зберігаючи при цьому позицію найдоступнішої точки входу в екосистему Apple. Це телефон для користувачів, які шукають інновації Apple за доступнішою ціною.

У міру того, як гонка смартфонів загострюється, 2025 рік обіцяє стати роком інновацій і конкуренції. З цими запусками як ентузіасти технологій, так і звичайні користувачі можуть очікувати багато чого.