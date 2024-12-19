Предстоящие запуски смартфонов в 2025 году: громкие имена и крупные обновления (видео)
Среди актуальных моделей 2025 года — iPhone 17, OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, iPhone SE4.
Индустрия смартфонов готовится к захватывающему 2025 году, и крупные бренды готовятся выпустить свои флагманские модели. От улучшенных чипов производительности до инновационных дизайнов и обновлений программного обеспечения — вот самые ожидаемые смартфоны, которые должны выйти в начале следующего года, пишет Business Today.
iPhone 17
Ожидается, что Apple снова произведет революцию в линейке iPhone с iPhone 17, который, скорее всего, дебютирует в сентябре. По слухам, устройство представит первую в истории Apple систему Face ID под дисплеем, устранив вырез для бесшовного OLED-дисплея от края до края. Ожидается, что iPhone 17, работающий на чипе A19 Bionic, созданном по 3-нм техпроцессу, обеспечит непревзойденную эффективность и производительность.
Кроме того, слухи указывают на совершенно новую систему перископической камеры для улучшенного оптического зума на моделях Pro и поддержку обновлений спутникового подключения. Это может быть год, когда Apple сделает шаги в более глубокой интеграции своего помощника Apple Intelligence в пользовательский опыт.
OnePlus 13
OnePlus 13, запуск которого запланирован на январь 2025 года, обещает быть оснащен передовыми функциями, начиная с процессора Snapdragon 8 Elite. Устройство станет первым от OnePlus, которое сможет похвастаться рейтингом IP69, что делает его исключительно устойчивым к воде и пыли.
Работающий на базе Android 15 OxygenOS 15, OnePlus 13 дебютирует с новой технологией отображения "без зеленых линий", решая распространенную проблему отображения. С настроенными Hasselblad камерами и усовершенствованным дизайном этот флагман стремится переопределить производительность премиум-Android.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Планируемый к запуску в начале февраля, Samsung Galaxy S25 Ultra может установить новый стандарт в сегменте высококлассных смартфонов. С утечками, указывающими на чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy и OneUI 7, построенный на Android 15, устройство обещает скорость и плавность.
Хотя его дизайн может напоминать предшественника, ожидается, что Ultra будет иметь постепенные улучшения в своей 200-мегапиксельной системе камеры, улучшенные возможности ИИ и лучшую оптимизацию батареи. Поклонники серии Galaxy Ultra могут ожидать, что это будет устройство, которое оправдает их следующее обновление.
Asus ROG Phone 9
Ожидается, что Asus ROG Phone 9, уже представленный по всему миру, поступит в продажу в Индии в начале 2025 года. Этот зверь, созданный специально для геймеров, оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и усовершенствованными механизмами охлаждения для стабильной производительности.
Благодаря своему ультрагладкому дисплею AMOLED 165 Гц и надежному аккумулятору емкостью 5800 мАч, ROG Phone 9 выделяется как must-have для мобильных геймеров. Asus также фокусируется на захватывающем звуке и улучшенной тактильной обратной связи, чтобы сделать игру еще более захватывающей.
Xiaomi 15
Xiaomi 15, вероятно, станет одним из самых компактных премиальных смартфонов 2025 года с дисплеем 6,36 дюйма. Несмотря на меньшие размеры, он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и большой батареей емкостью 5400 мАч.
Ожидается, что Xiaomi 15 с камерами, настроенными на Leica, обеспечит исключительные возможности фотосъемки. Xiaomi стремится достичь идеального баланса между портативностью, производительностью и премиальными функциями, что делает это устройство привлекательным вариантом для энтузиастов Android.
iPhone SE4
Завершает список долгожданный iPhone SE 4, выпуск которого запланирован на начало 2025 года. Ходят слухи, что это бюджетное предложение от Apple будет включать в себя функции iPhone 14 и iPhone 15, включая возможности Apple Intelligence.
SE 4 может похвастаться слегка обновленным дизайном, сохраняя при этом позицию самой доступной точки входа в экосистему Apple. Это телефон для пользователей, ищущих инновации Apple по более доступной цене.
По мере того, как гонка смартфонов накаляется, 2025 год обещает стать годом инноваций и конкуренции. С этими запусками как энтузиасты технологий, так и обычные пользователи могут ожидать многого.