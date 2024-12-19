Предстоящие запуски смартфонов в 2025 году: громкие имена и крупные обновления (видео)

Среди актуальных моделей 2025 года — iPhone 17, OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra, Asus ROG Phone 9, Xiaomi 15, iPhone SE4.

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Индустрия смартфонов готовится к захватывающему 2025 году, и крупные бренды готовятся выпустить свои флагманские модели. От улучшенных чипов производительности до инновационных дизайнов и обновлений программного обеспечения — вот самые ожидаемые смартфоны, которые должны выйти в начале следующего года, пишет Business Today.

iPhone 17

Ожидается, что Apple снова произведет революцию в линейке iPhone с iPhone 17, который, скорее всего, дебютирует в сентябре. По слухам, устройство представит первую в истории Apple систему Face ID под дисплеем, устранив вырез для бесшовного OLED-дисплея от края до края. Ожидается, что iPhone 17, работающий на чипе A19 Bionic, созданном по 3-нм техпроцессу, обеспечит непревзойденную эффективность и производительность.

Кроме того, слухи указывают на совершенно новую систему перископической камеры для улучшенного оптического зума на моделях Pro и поддержку обновлений спутникового подключения. Это может быть год, когда Apple сделает шаги в более глубокой интеграции своего помощника Apple Intelligence в пользовательский опыт.

iPhone 17 Air Фото: Apple

OnePlus 13

OnePlus 13, запуск которого запланирован на январь 2025 года, обещает быть оснащен передовыми функциями, начиная с процессора Snapdragon 8 Elite. Устройство станет первым от OnePlus, которое сможет похвастаться рейтингом IP69, что делает его исключительно устойчивым к воде и пыли.

Работающий на базе Android 15 OxygenOS 15, OnePlus 13 дебютирует с новой технологией отображения "без зеленых линий", решая распространенную проблему отображения. С настроенными Hasselblad камерами и усовершенствованным дизайном этот флагман стремится переопределить производительность премиум-Android.

OnePlus 13 Фото: gizchina

Samsung Galaxy S25 Ultra

Планируемый к запуску в начале февраля, Samsung Galaxy S25 Ultra может установить новый стандарт в сегменте высококлассных смартфонов. С утечками, указывающими на чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy и OneUI 7, построенный на Android 15, устройство обещает скорость и плавность.

Хотя его дизайн может напоминать предшественника, ожидается, что Ultra будет иметь постепенные улучшения в своей 200-мегапиксельной системе камеры, улучшенные возможности ИИ и лучшую оптимизацию батареи. Поклонники серии Galaxy Ultra могут ожидать, что это будет устройство, которое оправдает их следующее обновление.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: OnLeaks

Asus ROG Phone 9

Ожидается, что Asus ROG Phone 9, уже представленный по всему миру, поступит в продажу в Индии в начале 2025 года. Этот зверь, созданный специально для геймеров, оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и усовершенствованными механизмами охлаждения для стабильной производительности.

Благодаря своему ультрагладкому дисплею AMOLED 165 Гц и надежному аккумулятору емкостью 5800 мАч, ROG Phone 9 выделяется как must-have для мобильных геймеров. Asus также фокусируется на захватывающем звуке и улучшенной тактильной обратной связи, чтобы сделать игру еще более захватывающей.

Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Xiaomi 15

Xiaomi 15, вероятно, станет одним из самых компактных премиальных смартфонов 2025 года с дисплеем 6,36 дюйма. Несмотря на меньшие размеры, он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и большой батареей емкостью 5400 мАч.

Ожидается, что Xiaomi 15 с камерами, настроенными на Leica, обеспечит исключительные возможности фотосъемки. Xiaomi стремится достичь идеального баланса между портативностью, производительностью и премиальными функциями, что делает это устройство привлекательным вариантом для энтузиастов Android.

Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

iPhone SE4

Завершает список долгожданный iPhone SE 4, выпуск которого запланирован на начало 2025 года. Ходят слухи, что это бюджетное предложение от Apple будет включать в себя функции iPhone 14 и iPhone 15, включая возможности Apple Intelligence.

SE 4 может похвастаться слегка обновленным дизайном, сохраняя при этом позицию самой доступной точки входа в экосистему Apple. Это телефон для пользователей, ищущих инновации Apple по более доступной цене.

По мере того, как гонка смартфонов накаляется, 2025 год обещает стать годом инноваций и конкуренции. С этими запусками как энтузиасты технологий, так и обычные пользователи могут ожидать многого.