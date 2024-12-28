Смартфон Ulefone Armor X31 Pro отримав камеру нічного бачення: характеристики моделі (відео)

Новий Ulefone Armor X31 Pro має у своєму розпорядженні 6,56-дюймовий дисплей HD+, основну камеру на 64 МП, чипсет MediaTek Dimensity 6300 і акумулятор ємністю 6050 мАг

Related video

Ulefone випустила новий доступний захищений смартфон Armor X31 Pro. Про це пише The NotebookCheck.

Останній смартфон серії Armor X від компанії оснащений дисплеєм 120 Гц, основною камерою 64 МП, чипсетом MediaTek Dimensity 6300 і акумулятором ємністю 6050 мАг. Він також оснащений спеціальною камерою нічного бачення для використання на відкритому повітрі.

Виробник захищених смартфонів Ulefone представив свій новітній доступний захищений смартфон Armor X31 Pro. Останній смартфон серії Armor X від компанії був розроблений для роботи в більш екстремальних умовах, ніж звичайний смартфон. Він має ступінь захисту від води та пилу IP68 + IP69K.

Новий смартфон Ulefone може легко витримувати падіння з висоти до 2 метрів (~6,6 футів). X31 Pro оснащений процесором MediaTek Dimensity 6300 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

Він працює під управлінням Android 14 з коробки. Однак немає жодного слова про підтримку програмного забезпечення, що вказує на те, що оновлення програмного забезпечення може ніколи не з'явитися.

Смартфон з підтримкою 5G оснащений 6,56-дюймовим IPS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 1612 x 720 пікселів, піковою яскравістю 800 ніт і частотою оновлення 120 Гц. Він має захист Corning Gorilla Glass 5 зверху. Крім того, Armor X31 Pro оснащений 64-мегапіксельним основним датчиком Sony IMX682, який доповнюється 25-мегапіксельною камерою нічного бачення з полем зору 77,04° і 2-мегапіксельною макрокамерою Omnivision OV02B10.

Ба більше, Ulefone оснастив захищений смартфон акумулятором ємністю 6050 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 18 Вт. На жаль, тут немає підтримки бездротової зарядки. Говорячи про розміри, пристрій має розміри 173,7 x 82 x 13,6 мм і важить 305,5 г.

Він оснащений незалежним відблисковим ліхтариком з максимальною яскравістю 120 люмен. Інші функції Ulefone Armor X31 Pro включають WiFi 2,4 / 5 ГГц, Bluetooth 5.2, ІЧ-бластер, бічний сканер відбитків пальців, спеціальну настроювану клавішу, сертифікацію MIL-STD-810H, NFC і FM-радіо, для роботи якого не потрібні дротові навушники.

Ulefone Armor X31 Pro коштує $399,99 (приблизно €385) і буде доступний на AliExpress з 1 січня 2025 року за спеціальною ціною $199,99 (приблизно €190). Він доступний у трьох колірних варіантах: Classic Black, Few Orange і Lightsome Green.

Раніше ми писали, що мільярди гаджетів у небезпеці, тому варто видалити деякі додатки, щоб не втратити контроль. Нова вразливість ОС Android дає змогу захопити контроль над додатками за допомогою шкідливого ПЗ Dirty Stream.