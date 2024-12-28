Смартфон Ulefone Armor X31 Pro получил камеру ночного видения: характеристики модели (видео)

Новый Ulefone Armor X31 Pro имеет в своем распоряжении 6,56-дюймовый дисплей HD+, основную камеру на 64 МП, чипсет MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятор емкостью 6050 мАч

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Ulefone выпустила новый доступный защищенный смартфон Armor X31 Pro. Об этом пишет The NotebookCheck.

Последний смартфон серии Armor X от компании оснащен дисплеем 120 Гц, основной камерой 64 МП, чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6050 мАч. Он также оснащен специальной камерой ночного видения для использования на открытом воздухе.

Производитель защищенных смартфонов Ulefone представил свой новейший доступный защищенный смартфон Armor X31 Pro. Последний смартфон серии Armor X от компании был разработан для работы в более экстремальных условиях, чем обычный смартфон. Он имеет степень защиты от воды и пыли IP68 + IP69K.

Новый смартфон Ulefone может легко выдерживать падения с высоты до 2 метров (~6,6 футов). X31 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Он работает под управлением Android 14 из коробки. Однако нет ни слова о поддержке программного обеспечения, что указывает на то, что обновление программного обеспечения может никогда не появиться.

Смартфон с поддержкой 5G оснащен 6,56-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1612 x 720 пикселей, пиковой яркостью 800 нит и частотой обновления 120 Гц. Он имеет защиту Corning Gorilla Glass 5 сверху. Кроме того, Armor X31 Pro оснащен 64-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX682, который дополняется 25-мегапиксельной камерой ночного видения с полем зрения 77,04° и 2-мегапиксельной макрокамерой Omnivision OV02B10.

Более того, Ulefone оснастил защищенный смартфон аккумулятором емкостью 6050 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. К сожалению, здесь нет поддержки беспроводной зарядки. Говоря о размерах, устройство имеет размеры 173,7 x 82 x 13,6 мм и весит 305,5 г.

Он оснащен независимым бликовым фонариком с максимальной яркостью 120 люмен. Другие функции Ulefone Armor X31 Pro включают WiFi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, ИК-бластер, боковой сканер отпечатков пальцев, специальную настраиваемую клавишу, сертификацию MIL-STD-810H, NFC и FM-радио, для работы которого не требуются проводные наушники.

Ulefone Armor X31 Pro стоит $399,99 (примерно €385) и будет доступен на AliExpress с 1 января 2025 года по специальной цене $199,99 (примерно €190). Он доступен в трех цветовых вариантах: Classic Black, Few Orange и Lightsome Green.

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