Найкращі платні додатки: що з premium-сегмента варто встановити на смартфон

Преміум-додатки для смартфонів хоч і можуть обтяжити бюджет, але варті своїх грошей.

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Ці додатки варті своїх грошей, оскільки вони допомагають залишатися в курсі подій роботи, особистого життя і грошей. Ну, принаймні, три з них. Четвертий призначений тільки для розважальних цілей, що всім потрібно в житті. Добірку створили Android Authority.

Вам потрібен бюджет

Починає рейтинг додаток для бюджету — You Need A Budget (YNAB). YNAB — це не просто ще один застосунок для управління грошима, що дає змогу відстежувати доходи та витрати. Це дуже просто, і можна отримати це від набагато дешевшого застосунку. YNAB відрізняється тим, що в ньому є система — набір правил, який допомагає керувати своїми грошима.

Todoist

Todoist — простий, але потужний варіант додатка для багатозадачності, з чудовим користувацьким інтерфейсом, який робить його використання приємним. Він не такий вже й дорогий, коштує 4 долари на місяць. Todoist дає змогу створювати різні проєкти, налаштовувати фільтри і навіть змінювати колір користувацького інтерфейсу. Програмне забезпечення розуміє природну мову, тому можна просто написати щось на кшталт "Прибрати гараж завтра о 5 вечора", і Todoist автоматично встановить дату виконання на основі запиту, а також нагадування.

Gemini Advanced

Хоча чат-бот Google безкоштовний — як і ChatGPT від OpenAI — є додаткові функції, які знаходяться за платним доступом. Він допомагає досліджувати теми, про які користувач пише, виправляє помилки в чернетках і допомагає вигадувати заголовки, що привертають увагу.

Використання преміум-моделей Gemini того варте, і не створює проблем зі щомісячною оплатою. Коштує додаток 20 доларів на місяць.

YouTube Преміум

Додаток має можливість завантажувати відео для використання в автономному режимі та можливість відтворення YouTube у фоновому режимі, поки користувач перемикається на інший додаток, того варті. Доступ до YouTube Music також є. Усі ці переваги в сукупності коштують 13,99 доларів на місяць.

Підписку не завжди потрібно тримати активною. Якщо попереду напружений графік роботи і немає можливості користуватися YouTube так часто, як зазвичай, можна просто відключити його на місяць.

Нагадаємо, сервіс Character.ai використовував фото американки Дженніфер Енн Кресенте, яку було вбито у 2006 році, для створення чат-бота зі ШІ.