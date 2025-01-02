Лучшие платные приложения: что из premium-сегмента стоит установить на смартфон

Премум-приложения для смартфонов хоть и могут отяготить бюджет, но стоят своих денег.

Related video

Эти приложения стоят своих денег, так как они помогают оставаться в курсе событий работы, личной жизни и денег. Ну, по крайней мере, три из них. Четвертое предназначено только для развлекательных целей, что всем нужно в жизни. Подборку создали Android Authority.

You Need A Budget

Начинает рейтинг приложение для бюджета — You Need A Budget (YNAB). YNAB — это не просто еще одно приложение для управления деньгами, позволяющее отслеживать доходы и расходы. Это очень просто, и можно получить это от гораздо более дешевого приложения. YNAB отличается тем, что в нем есть система — набор правил, который помогает управлять своими деньгами.

Todoist

Todoist — простой, но мощный вариант приложения для многозадачности, с великолепным пользовательским интерфейсом, который делает его использование приятным. Он не такой уж дорогой, стоит 4 доллара в месяц. Todoist позволяет создавать разные проекты, настраивать фильтры и даже менять цвет пользовательского интерфейса. Программное обеспечение понимает естественный язык, поэтому можно просто написать что-то вроде "Убрать гараж завтра 5 вечера", и Todoist автоматически установит дату выполнения на основе запроса, а также напоминание.

Gemini Advanced

Хотя чат-бот Google бесплатный — как и ChatGPT от OpenAI — есть дополнительные функции, которые находятся за платным доступом. Он помогает исследовать темы, о которых пользователь пишет, исправляет опечатки в черновиках и помогает придумывать привлекающие внимание заголовки.

Использование премиум-моделей Gemini того стоит, и не создает проблем с ежемесячной оплатой. Стоит приложение 20 долларов в месяц.

YouTube Премиум

Приложение имеет возможность загружать видео для использования в автономном режиме и возможность воспроизведения YouTube в фоновом режиме, пока пользователь переключается на другое приложение, того стоят. Доступ к YouTube Music также есть. Все эти преимущества в совокупности стоят 13,99 долларов в месяц.

Подписку не всегда нужно держать активной. Если впереди напряженный график работы и нет возможности пользоваться YouTube так часто, как обычно, можно просто отключить его на месяц.

Напомним, сервис Character.ai использовал фото американки Дженнифер Энн Кресенте, которая была убита в 2006 году, для создания чат-бота с ИИ.