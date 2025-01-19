WhatsApp знає про користувачів усе і створює щомісячний звіт про них: що потрібно знати

За допомогою цієї функції можна також отримати великий файл з усіма чатами.

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Функція WhatsApp Wrapped, прихована глибоко в налаштуваннях додатка, створює щомісячне досьє про користувача. Про це пише The Sun.

Ця функція може створити величезний звіт, що містить навіть детальну інформацію про кількість надісланих текстових повідомлень. На складання першого досьє піде близько трьох днів.

Функція схожа на огляд музичної історії в Spotify, але її аналог у WhatsApp створений не для розваги. Він задуманий як інструмент забезпечення конфіденційності, що дозволяє побачити, що саме WhatsApp знає про користувача. А це стосується і Meta, оскільки WhatsApp належить технологічному гіганту Марка Цукерберга. Звіт може розкрити безліч крупиць інформації, що зберігається про користувача, зокрема:

Інформація про акаунт

Фото профілю

Ім'я

Налаштування програми

Налаштування конфіденційності

Налаштування безпеки

Контактні імена та номери телефонів

Загальна кількість відправлених та отриманих повідомлень

Групи, які створені

Групи, до яких приєдналися

Члени групи

Заблоковані рахунки

Час редагування фотографій профілю

Однак відсутня ключова частина інформації: зміст повідомлень. Не вийде побачити список відправлених текстових повідомлень, але є спосіб експортувати повідомлення. Це пов'язано з тим, що WhatsApp не може прочитати повідомлення (вони зашифровані). Таким чином, звіт містить тільки ті дані, до яких WhatsApp має доступ. Він містить інформацію, якою WhatsApp потенційно може поділитися з поліцією, наприклад, якщо виникнуть проблеми.

Щоб запросити звіт, спочатку потрібно завантажити WhatsApp. Потім перейти в Налаштування > Обліковий запис > Запросити інформацію про обліковий запис. Тепер натиснути "Запросити звіт за акаунтом", і WhatsApp почне його створювати.

Відкрити WhatsApp, потім перейти в "Налаштування" > "Обліковий запис" > "Запросити інформацію про обліковий запис". Вибрати "Створювати звіти автоматично", і щомісяця надсилатиметься досьє.

Щойно звіт буде готовий, надійде повідомлення в WhatsApp з текстом "Звіт про ваш обліковий запис тепер доступний". І воно повідомить, скільки часу у вас є на завантаження файлу, перш ніж його буде видалено назавжди. Тому варто завантажити звіт якомога швидше. Але WhatsApp закликає поставитися до скарги з особливою обережністю.

"Оскільки цей звіт містить вашу інформацію, слід проявляти обережність під час її зберігання, надсилання або завантаження на будь-які інші сервіси", — попередив WhatsApp.

Можливо, варто навіть видалити звіт одразу.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.