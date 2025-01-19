WhatsApp знает о пользователях все и создает ежемесячный отчет о них: что нужно знать

С помощью этой функции можно также получить большой файл со всеми чатами.

Related video

Функция WhatsApp Wrapped, скрытая глубоко в настройках приложения, создает ежемесячное досье о пользователе. Об этом пишет The Sun.

Эта функция может создать огромный отчет, содержащий даже подробную информацию о количестве отправленных текстовых сообщений. На составление первого досье уйдет около трех дней.

Функция похожа на обзор музыкальной истории в Spotify, но ее аналог в WhatsApp создан не для развлечения. Он задуман как инструмент обеспечения конфиденциальности, позволяющий увидеть, что именно WhatsApp знает о пользователе. А это касается и Meta, поскольку WhatsApp принадлежит технологическому гиганту Марка Цукерберга. Отчет может раскрыть множество крупиц хранящейся о пользователе информации, в том числе:

Информация об аккаунте

Фото профиля

Имя

Настройки приложения

Настройки конфиденциальности

Настройки безопасности

Контактные имена и номера телефонов

Общее количество отправленных и полученных сообщений

Группы, которые созданы

Группы, к которым присоединились

Члены группы

Заблокированные счета

Время редактирования фотографий профиля

Однако отсутствует ключевая часть информации: содержание сообщений. Не получится увидеть список отправленных текстовых сообщений, но есть способ экспортировать сообщения. Это связано с тем, что WhatsApp не может прочитать сообщения (они зашифрованы). Таким образом, отчет содержит только те данные, к которым WhatsApp имеет доступ. Он содержит информацию, которой WhatsApp потенциально может поделиться с полицией, например, если возникнут проблемы.

Чтобы запросить отчет, сначала нужно загрузить WhatsApp. Затем перейти в Настройки > Учетная запись > Запросить информацию об учетной записи. Теперь нажать "Запросить отчет по аккаунту", и WhatsApp начнет его создавать.

Открыть WhatsApp, затем перейти в "Настройки" > "Учетная запись" > "Запросить информацию об учетной записи". Выбрать "Создавать отчеты автоматически", и ежемесячно будет отправляться досье.

Как только отчет будет готов, поступит уведомление в WhatsApp с текстом "Отчет о вашей учетной записи теперь доступен". И оно сообщит, сколько времени у есть на загрузку файла, прежде чем он будет удален навсегда. Поэтому стоит загрузить отчет как можно скорее. Но WhatsApp призывает отнестись к жалобе с особой осторожностью.

"Поскольку этот отчет содержит вашу информацию, следует проявлять осторожность при ее хранении, отправке или загрузке на любые другие сервисы", — предупредил WhatsApp.

Возможно, стоит даже удалить отчет сразу.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.