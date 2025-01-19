Як зробити скріншот на iPhone: просте керівництво для користувачів

У той час як попередні моделі iPhone покладалися виключно на комбінації кнопок, iPhone 16 пропонує кілька способів зробити знімок екрана.

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Від традиційних методів кнопок до корисних функцій доступності та голосових команд, Apple зробила скріншоти більш універсальними, ніж будь-коли. Про це пише Tom's Guide.

Додавання Back Tap і команд Siri означає, що тепер можна робити знімки екрана, навіть якщо зайняті руки.

Включаючи фізичні кнопки, управління жестами або голосові команди, є різні методи скріншоту, який підійде найкраще. Давайте розглянемо всі способи, якими можна робити скріншоти на iPhone 16.

1. Комбінації кнопок

Класичний метод залишається найшвидшим способом зробити знімок екрана. Просто натисніть і відпустіть бічну кнопку та кнопку збільшення гучності одночасно.

У лівому нижньому кутку з'явиться мініатюра — торкніться її, щоб негайно відредагувати і зберегти в "Фото", або проведіть пальцем вліво, щоб зберегти її для подальшого використання.

2. Кнопка дії

Для альтернативи без допомоги рук треба налаштувати функцію Back Tap. Перейти в "Налаштування", "Доступність", "Дотик", прокрутити до пункту Back Tap і вибрати "Подвійне або потрійне натискання".

Вибрати "Знімок екрана" в розділі "Параметри системи". Після налаштування просто торкнутися задньої частини iPhone, щоб зробити знімок екрана.

3. налаштування параметрів

Якщо ввімкнена функція "Привіт, Siri" або віддаєте перевагу голосовим командам, можна попросити Siri зробити знімок екрана. Стане зрозуміло, що Siri працює, оскільки навколо екрана з'явиться кольорова аура.

Можна активувати Siri, натиснувши й утримуючи бічну кнопку або сказавши "Привіт, Siri", а потім сказавши "Зроби знімок екрана". Це особливо корисно, коли потрібно звільнити руки!

Раніше ми писали про те, що знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку. Фахівці сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, так само як і розряджати батарею до нуля.