Как сделать скриншот на iPhone: простое руководство для пользователей

В то время как предыдущие модели iPhone полагались исключительно на комбинации кнопок, iPhone 16 предлагает несколько способов сделать снимок экрана.

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От традиционных методов кнопок до полезных функций доступности и голосовых команд, Apple сделала скриншоты более универсальными, чем когда-либо. Об этом пишет Tom's Guide.

Добавление Back Tap и команд Siri означает, что теперь можно делать снимки экрана, даже если заняты руки.

Включая физические кнопки, управление жестами или голосовые команды, есть разные методы скриншота, который подойдет лучше всего. Давайте рассмотрим все способы, которыми можно делать скриншоты на iPhone 16.

1. Комбинации кнопок

Классический метод остается самым быстрым способом сделать снимок экрана. Просто нажмите и отпустите боковую кнопку и кнопку увеличения громкости одновременно .

В левом нижнем углу появится миниатюра — коснитесь ее, чтобы немедленно отредактировать и сохранить в "Фото", или проведите пальцем влево, чтобы сохранить ее для дальнейшего использования.

2. Кнопка действия

Для альтернативы без помощи рук надо настроить функцию Back Tap. Перейти в "Настройки", "Доступность", "Касание", прокрутить до пункта Back Tap и выбрать " Двойное или тройное нажатие".

Выбрать "Снимок экрана" в разделе "Параметры системы". После настройки просто коснуться задней части iPhone, чтобы сделать снимок экрана.

3. Настройка параметров

Если включена функция "Привет, Siri" или предпочитаете голосовые команды, можно попросить Siri сделать снимок экрана. Станет понятно, что Siri работает, поскольку вокруг экрана появится цветная аура.

Можно активировать Siri, нажав и удерживая боковую кнопку или сказав "Привет, Siri" , а затем сказав "Сделай снимок экрана". Это особенно полезно, когда нужно освободить руки!

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