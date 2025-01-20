Через помилку WhatsApp перериваються телефонні дзвінки: як її обійти власникам смартфонів

Помилка унеможливлює дзвінки за допомогою месенджера, але є спосіб її уникнути.

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Власники пристроїв Android були попереджені про помилку в роботі месенджера WhatsApp, яка може порушити телефонні дзвінки. Про це пише The Sun.

Помилка відключає мікрофон, коли користувачі закривають додаток або коли екран затемнюється. Це означає, що телефонні дзвінки можуть перериватися, коли користувач смартфона на ОС Android відкриває іншу програму під час використання гучного зв'язку, або коли він деякий час не натискав на екран.

Повідомлення користувачів на Reddit і деяких інших онлайн-форумах, які зіткнулися з проблемою, вказують на те, що помилка діє вже деякий час. Повідомлення в співтоваристві OnePlus зі скаргою на проблему було опубліковано в 2019 році — це говорить про те, що проблема виникла майже шість років тому.

"Щоразу, коли я розмовляю по WhatsApp і перемикаюся в інший додаток під час розмови, мій голос автоматично відключається", — написав користувач. — "Щойно я повертаюся в додаток WhatsApp, все знову працює нормально. Те ж саме відбувається, коли екран блокується під час розмови по WhatsApp".

Meta, компанія, якій належить месенджер, поки не випустила офіційного виправлення. Видалення і перевстановлення програми, схоже, теж не виправляють проблему. Повідомляється, що помилка зачіпає всі види пристроїв Android від низки брендів, зокрема Google, Samsung, OnePlus і Xiaomi.

Щоб уникнути цієї проблеми, треба просто переконатися, що користувач залишається в додатку, коли здійснює дзвінки. Більшість телефонних дзвінків у будь-якому разі залишатимуться всередині програми.

Хоча ця помилка може бути особливо дратівливою для всіх багатозадачних користувачів.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.