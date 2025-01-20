Из-за ошибки WhatsApp прерываются телефонные звонки: как ее обойти владельцам смартфонов

Ошибка делает невозможными звонки посредством мессенджера, но есть способ ее избежать.

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Владельцы устройств Android были предупреждены об ошибке в работе мессенджера WhatsApp, которая может нарушить телефонные звонки. Об этом пишет The Sun.

Ошибка отключает микрофон, когда пользователи закрывают приложение или когда экран затемняется. Это означает, что телефонные звонки могут прерываться, когда пользователь смартфона на ОС Android открывает другое приложение во время использования громкой связи, или когда он некоторое время не нажимал на экран.

Сообщения пользователей на Reddit и некоторых других онлайн-форумах, столкнувшихся с проблемой, указывают на то, что ошибка действует уже некоторое время. Сообщение в сообществе OnePlus с жалобой на проблему было опубликовано в 2019 году — это говорит о том, что проблема возникла почти шесть лет назад.

"Всякий раз, когда я разговариваю по WhatsApp и переключаюсь в другое приложение во время разговора, мой голос автоматически отключается", — написал пользователь. — "Как только я возвращаюсь в приложение WhatsApp, все снова работает нормально. То же самое происходит, когда экран блокируется во время разговора по WhatsApp".

Meta, компания, которой принадлежит мессенджер, пока не выпустила официального исправления. Удаление и переустановка приложения, похоже, тоже не исправляют проблему. Сообщается, что ошибка затрагивает все виды устройств Android от ряда брендов, включая Google, Samsung, OnePlus и Xiaomi.

Чтобы избежать этой проблемы, надо просто убедиться, что пользователь остается в приложении, когда совершает звонки. Большинство телефонных звонков в любом случае будут оставаться внутри приложения.

Хотя эта ошибка может быть особенно раздражающей для всех многозадачных пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.