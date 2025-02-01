Ніколи не ігноруйте 3 важливих сповіщення, інакше ризикуєте втратити iPhone

Чому важливо вчасно реагувати на сповіщення про перегрів акумулятора, виявлення рідини та переповнену пам'ять.

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Є деякі сповіщення, на які слід звернути особливу увагу. Якщо їх проігнорувати, iPhone працюватиме повільно, а може і зовсім вийти з ладу. Про це пише The Sun.

Пам'ять iPhone майже заповнена

Якщо з'являється повідомлення "Пам'ять iPhone майже заповнена", то це означає, що користувач має забагато застосунків, фотографій або відео.

Погана новина полягає в тому, що якщо допустити, щоб об'єм пам'яті iPhone став занадто маленьким, це може серйозно вплинути на продуктивність телефону. Він може різко сповільнитися (навіть якщо пристрій новий) або зовсім повністю відключитися.

iPhone потрібно охолодити

Сповіщення з'явиться на iPhone у вигляді повідомлення зі значком термометра. Спливаюче вікно заблокує весь екран і з'явиться напис: "Температура: iPhone необхідно охолодити, перш ніж ви зможете його використовувати".

Це повідомлення завдає незручностей, оскільки iPhone не можна використовувати ні для чого, крім екстрених викликів. Але це дуже погано з іншої причини: стан акумулятора.

Телефон на сонці Фото: Freepik

Надлишкове тепло являє собою одну з найбільших небезпек для батареї і може призвести до її незворотного пошкодження, скоротивши термін служби.

З часом акумулятор природним чином зношується й утримує менше заряду, ніж коли він був новим. Фактично, можна перевірити це в розділі "Максимальна ємність", перейшовши в "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора".

Виявлено рідину

Третє сповіщення, на яке слід звернути увагу, "Виявлено рідину": його ігнорування може призвести до поломки iPhone.

Можуть відкритися два різні спливаючі вікна. Залежно від дій, може з'явитися кілька різних сповіщень, але зазвичай вони вказують на те, що в порт зарядки або на роз'єм для кабелю чи аксесуара потрапила вода.

iPhone у руках Фото: Unsplash

Там буде написано щось на кшталт: "Зарядка недоступна. У роз'ємі Lightning виявлено рідину. Від'єднайте, щоб дати роз'єму висохнути. Це може зайняти кілька годин".

Apple каже, що слід ігнорувати попередження, якщо це надзвичайна ситуація. В іншому випадку можна серйозно пошкодити iPhone.

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