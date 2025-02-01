Никогда не игнорируйте 3 важных оповещения, иначе рискуете лишиться iPhone

Почему важно вовремя реагировать на оповещения о перегреве аккумулятора, обнаружении жидкости и переполненной памяти.

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Есть некоторые оповещения, на которые следует обратить особое внимание. Если их проигнорировать, iPhone будет работать медленно, а может и вовсе выйти из строя. Об этом пишет The Sun.

Память iPhone почти заполнена

Если появляется сообщение "Память iPhone почти заполнена", то это означает, что у пользователя слишком много приложений, фотографий или видео.

Плохая новость заключается в том, что если допустить, чтобы объем памяти iPhone стал слишком маленьким, это может серьезно повлиять на производительность телефона. Он может резко замедлиться (даже если устройство новое) или вовсе полностью отключиться.

iPhone нужно охладить

Оповещение появится на iPhone в виде сообщения со значком термометра. Всплывающее окно заблокирует весь экран и появится надпись: "Температура: iPhone необходимо охладить, прежде чем вы сможете его использовать".

Это сообщение доставляет неудобства, поскольку iPhone нельзя использовать ни для чего, кроме экстренных вызовов. Но это очень плохо по другой причине: состояние аккумулятора.

Телефон на солнце Фото: Freepik

Избыточное тепло представляет собой одну из самых больших опасностей для батареи и может привести к ее необратимому повреждению, сократив срок службы.

Со временем аккумулятор естественным образом изнашивается и удерживает меньше заряда, чем когда он был новым. Фактически, можно проверить это в разделе "Максимальная емкость", перейдя в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора".

Обнаружена жидкость

Третье оповещение, на которое следует обратить внимание, "Обнаружена жидкость": его игнорирование может привести к поломке iPhone.

Могут открыться два разных всплывающих окна. В зависимости от действий, может появиться несколько различных оповещений, но обычно они указывают на то, что в порт зарядки или на разъем для кабеля или аксессуара попала вода.

iPhone в руках Фото: Unsplash

Там будет написано что-то вроде: "Зарядка недоступна. В разъеме Lightning обнаружена жидкость. Отсоедините, чтобы дать разъему высохнуть. Это может занять несколько часов".

Apple говорит, что следует игнорировать предупреждение, если это чрезвычайная ситуация. В противном случае можно серьезно повредить iPhone.

Напомним о 10 онлайн-привычках, из-за которых хакеры взламывают гаджеты. Легкие пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, пользование общественными сетями Wi-Fi — от этого следует отучаться каждому пользователю интернета, если он хочет сохранить свои деньги и данные.