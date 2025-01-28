Як дізнатися, що вас заблокували в месенджері WhatsApp: топ-6 ознак

Наявність лише однієї сірої галочки в повідомленнях WhatsApp є однією з ознак того, що користувача могли заблокувати.

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У месенджері WhatsApp є низка ознак, які можуть означати, що контакт заблокував хтось зі знайомих. Про це пише The Sun.

Як зазначає WhatsApp, немає точної відповіді на питання, чи заблоковані ви. Це всього лише здогадки, засновані на кількох ознаках.

Перша ознака — не вийде побачити підтвердження прочитання повідомлень у застосунку. Це сині подвійні галочки. Однак, як і раніше, можна бачити підтвердження надсилання повідомлень, що являють собою одну сіру галочку.

По-друге, не можна побачити статуси людини.

По-третє, не буде оновлень фотографії профілю контакту.

По-четверте, дзвінки, які будуть виходити до людини, яка заблокувала через WhatsApp, не будуть доставлені.

П'ята ознака — не вийде додати людину в групу, навіть за наявності прав адміністратора цієї групи.

І, по-шосте, не вийде побачити востаннє, коли людина була в мережі, або її статус.

Звісно, є й безліч інших причин, через які можуть відбуватися деякі з цих випадків. Наприклад, людина може не змінювати свою фотографію профілю або бути не в мережі, коли їй намагаються зателефонувати. Тож рано робити висновок про блокування. Однак якщо є всі ці ознаки протягом тривалого періоду часу, можливо, це блок.

Як працює блокування WhatsApp

Коли когось блокують у WhatsApp, це означає, що від нього не надходитимуть повідомлення, дзвінки або оновлення статусу. Чат залишиться у списку чатів. Завжди можна розблокувати відправника. Розблокування означає, що знову зможуть приходити нові повідомлення.

Також варто зазначити, що не можна заблокувати групу. Замість цього можна покинути групу і заблокувати адміністратора.

Важливо пам'ятати, що людина може здогадатися, що її заблокували.

Якщо заблокувати когось, він не зникне з контактів. А якщо створити новий обліковий запис WhatsApp, доведеться вручну знову заблокувати контакти.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.