Как узнать, что вас заблокировали в мессенджере WhatsApp: топ-6 признаков

Наличие только одной серой галочки в сообщениях WhatsApp является одним из признаков того, что пользователя могли заблокировать.

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В мессенджере WhatsApp есть ряд признаков, которые могут означать, что контакт заблокировал кто-то из знакомых. Об этом пишет The Sun.

Как отмечает WhatsApp, нет точного ответа на вопрос, заблокированы ли вы. Это всего лишь догадки, основанные на нескольких признаках.

Первый признак — не получится увидеть подтверждение прочтения сообщений в приложении. Это синие двойные галочки. Однако по-прежнему можно видеть подтверждения отправки сообщений, представляющие собой одну серую галочку.

Во-вторых, нельзя увидеть статусы человека.

В-третьих, не будет обновлений фотографии профиля контакта.

В-четвертых, звонки, которые будут исходить к заблокировавшему человеку через WhatsApp, не будут доставлены.

Пятый признак — не получится добавить человека в группу, даже при наличии прав администратора этой группы.

И, в-шестых, не получится увидеть последний раз, когда человек был в сети, или его статус.

Конечно, есть и множество других причин, по которым могут происходить некоторые из этих случаев. Например, человек может не менять свою фотографию профиля или быть не в сети, когда ему пытаются позвонить. Так что рано делать вывод о блокировке. Однако если есть все эти признаки в течение длительного периода времени, возможно, это блок.

Как работает блокировка WhatsApp

Когда кого-то блокируют в WhatsApp, это означает, что от него не будут поступать сообщения, звонки или обновления статуса. Чат останется в списке чатов. Всегда можно разблокировать отправителя. Разблокировка означает, что снова смогут приходить новые сообщения.

Также стоит отметить, что нельзя заблокировать группу. Вместо этого можно покинуть группу и заблокировать администратора.

Важно помнить, что человек может догадаться, что его заблокировали.

Если заблокировать кого-то, он не исчезнет из контактов. А если создать новую учетную запись WhatsApp, придется вручную снова заблокировать контакты.

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