Користувачі Android-смартфонів зможуть видаляти повідомлення після їх надсилання: як

Служба Google Messages обіцяє додати нову кнопку видалення повідомлень, якої раніше ніколи не було.

Related video

Остання версія бета-версії Google Messages містить код і рядки, що посилаються на "Видалити для всіх". Про це пише Tom's Guide.

Це говорить про те, що Google готується надати користувачам можливість видаляти відправлені ними повідомлення з будь-яких чатів. Зараз видалення повідомлення працює тільки для власних чатів користувача, але все ще залишає його видимим для всіх інших учасників.

Але скоро всі видалені повідомлення будуть замінені текстом, у якому йдеться: "Повідомлення видалено його автором". Саме за таким принципом працює WhatsApp. Однак код припускає, що ця функція може не працювати в старих версіях Google Messages. Тож все одно потрібно бути особливо обережним із тим, що відправляєте, пише ЗМІ.

Звісно, нововведення буде обмежено чатами RCS, а не SMS. У рядках коду також не згадується обмеження за часом видалення, але цілком імовірно, що не можна буде видаляти повідомлення нескінченно. WhatsApp обмежує 2-ма днями, тоді як iMessage від Apple дозволяє скасувати відправлення протягом перших 2-х хвилин.

Видалення відправлених текстів — це функція з профілю RCS Universal 2.7, випущеного в червні минулого року. Тож передбачається, що компанія готує Google Message до підтримки нового стандарту за допомогою цієї та, можливо, інших функцій.

Ці додаткові функції включають стандартизовані відповіді та реакції, а також пропонують поліпшену звітність про спам. На жаль, немає жодних даних про терміни впровадження нового функціоналу.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.