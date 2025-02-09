Пользователи Android-смартфонов смогут удалять сообщения после их отправки: как

Служба Google Messages обещает добавить новую кнопку удаления сообщений, которой раньше никогда не было.

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Последняя версия бета-версии Google Messages содержит код и строки, ссылающиеся на "Удалить для всех". Об этом пишет Tom's Guide.

Это говорит о том, что Google готовится предоставить пользователям возможность удалять отправленные ими сообщения из любых чатов. Сейчас удаление сообщения работает только для собственных чатов пользователя, но все еще оставляет его видимым для всех остальных участников.

Но скоро все удаленные сообщения будут заменены текстом, в котором говорится: "Сообщение удалено его автором". Именно по такому принципу работает WhatsApp. Однако код предполагает, что эта функция может не работать в старых версиях Google Messages. Поэтому все равно нужно быть особенно осторожным с тем, что отправляете, пишет СМИ.

Естественно, нововведение будет ограничено чатами RCS, а не SMS. В строках кода также не упоминается ограничение по времени удаления, но вполне вероятно, что нельзя будет удалять сообщения бесконечно. WhatsApp ограничивает 2-мя днями, в то время как iMessage от Apple позволяет отменить отправку в течение первых 2-х минут.

Удаление отправленных текстов — это функция из профиля RCS Universal 2.7, выпущенного в июне прошлого года. Поэтому предполагается, что компания готовит Google Message к поддержке нового стандарта с помощью этой и, возможно, других функций.

Эти дополнительные функции включают стандартизированные ответы и реакции, а также предлагают улучшенную отчетность о спаме. К сожалению, нет никаких данных о сроках внедрения нового функционала.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.