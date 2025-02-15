Топ-9 найкращих аксесуарів, які розкриють весь потенціал смартфона (фото)

У списку — акумулятори, стабілізатори, міні-проектори та багато іншого.

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Різноманітні аксесуари зможуть розкрити справжній потенціал будь-якого телефону. Добірку створив ресурс Android Police.

Заряду акумуляторів на весь день

Зовнішні акумулятори Фото: androidpolice.com

Флагманські телефони Android часто обіцяють цілий день роботи від батареї, але ігри, створення контенту або редагування можуть швидко розрядити її. Згодом продуктивність батареї знижується, що ускладнює виконання складних завдань. Сучасні зовнішні акумулятори вирішують цю проблему.

Компактні варіанти підходять для повсякденного використання, пропонуючи одну або дві повні зарядки телефону. Для інтенсивного використання потужні зовнішні акумулятори забезпечують кілька зарядок і можуть живити кілька пристроїв. Це робить їх ідеальними для тривалих поїздок, пригод на відкритому повітрі або робочих днів. Зовнішні акумулятори на сонячних батареях забезпечують надійну роботу для любителів активного відпочинку.

Портативний кінотеатр замість смартфона

Екрани смартфонів малі, що обмежує груповий перегляд і захопливі враження. Міні-проектори усувають це обмеження. Міні-проектори компактні та чудово підходять для невеликих зібрань, хоча й менш потужні, ніж спеціалізовані проектори Android.

Завдяки роздільній здатності HD або 4K вони забезпечують чудову якість зображення і легко підключаються через HDMI або USB-C. Деякі з них також оснащені вбудованим Wi-Fi і Bluetooth для прямого потокового передавання з телефону.

Відеоустановка з карданними стабілізаторами

Стабілізатор для смартфона

Навіть із вбудованою стабілізацією смартфони не можуть знімати плавні кадри під час пробіжок, походів або їзди на велосипеді. Стабілізатори Gimbal вирішують цю проблему і гарантують плавні кадри. Вони також включають інтуїтивно зрозумілі елементи керування панорамуванням, нахилом і обертанням для точних і креативних знімків.

Просунуті моделі додають такі функції, як відстеження об'єктів і покадрова зйомка, розширюючи ваші можливості зйомки. Легкі та портативні, стабілізатори ідеально підходять для подорожей і використання на ходу. Сумісні з більшістю телефонів, вони підтримують зовнішні мікрофони та освітлення. З сучасними просунутими камерами смартфонів стабілізатор є ідеальним доповненням.

Гарні фотографії за допомогою штативів

Штатив для смартфона

Штативи забезпечують стійкість для добре скомпонованих фотографій, відео, покадрової зйомки та групових знімків без фотографа. Штатив також необхідний для фотографій з тривалою витримкою, астрофотографії або нічних знімків. Для творців поодинці, які виступають у ролі суб'єкта і режисера, штативи незамінні.

Штативи для телефонів випускаються в різних стилях, щоб задовольнити різні потреби. Компактні настільні моделі ідеально підходять для використання в приміщенні, а зручні для подорожей конструкції складаються для зручності перенесення. Штативи Gorilla оснащені гнучкими ніжками, які захоплюють поверхні, такі як стовпи або гілки дерев, для зйомки на відкритому повітрі.

Телефон замість блокнота для малювання

Смартфон зі стилусом Фото: Motorola

Сенсорні екрани гарні для загального використання, але їм бракує точності, необхідної для створення нотаток, піксельного редагування фотографій або цифрового мистецтва. Стилуси в поєднанні з додатками для створення нотаток імітують роботу з ручкою і папером, що корисно для студентів, професіоналів і всіх, хто цінує тактильні відчуття.

Стилуси з гумовим наконечником — це бюджетна відправна точка. Універсально сумісні, вони забезпечують краще зчеплення і точність, ніж пальці, для нотаток або ескізів. Преміальні стилуси роблять більше з чутливістю до натискання і відхиленням долоні, що робить їх придатними для професійних художників.

Студія звукозапису із зовнішніми мікрофонами

Штатив для смартфона

Хоча мікрофони смартфонів підходять для дзвінків і заміток, вони не справляються з високоякісним звуком. Вітер, фоновий шум і обмежений діапазон часто псують записи. Зовнішній мікрофон вирішує ці проблеми, забезпечуючи професійний звук, ідеальний для подкастів, інтерв'ю, відеоблогів і відеовиробництва.

Мікрофони Lavalier компактні та непомітні, підходять для інтерв'ю, презентацій і ведення відеоблогів без допомоги рук. Конденсаторні мікрофони забезпечують студійну якість звуку та ідеально підходять для подкастерів. Мікрофони Shotgun спрямовані, захоплюють звук з певного джерела і знижують фоновий шум.

Розширити пам'ять за допомогою портативних SSD-накопичувачів

Портативні SSD-накопичувачі

Фотографії та відео швидко заповнюють пам'ять смартфона. Зовнішні SSD-накопичувачі — практичне рішення для розширення сховища та резервного копіювання. Вони пропонують кращу ціну за гігабайт, ніж оновлення вбудованого сховища телефона.

Ці диски компактні, але в них можна зберігати великі обсяги даних. Завдяки технології USB-C вони забезпечують високу швидкість передачі даних, що спрощує управління файлами. В удосконалених моделях також реалізовано шифрування для підвищення безпеки даних.

Використовувати телефон як ігрову консоль із контролером

Контролер

Смартфони розроблені для сенсорного управління, але багато мобільних ігор, особливо шутери, найкраще підходять для спеціального контролера. Ігрові контролери мають тактильні кнопки, аналогові джойстики та чуйні тригери для більш приємного ігрового процесу.

Вони також роблять хмарний геймінг доступнішим, пропонуючи ігри AAA на таких сервісах, як NVIDIA GeForce NOW, з ігровим досвідом, подібним до ігрового застосунку на консолі. Ігрові тригери пропонують бюджетну альтернативу повноцінним контролерам. Ці компактні аксесуари кріпляться до телефона, додаючи фізичні кнопки, які імітують вхідні сигнали тригера.

Охолоджувальний вентилятор для складних завдань

Вентилятор для смартфона

Надлишкове тепло розряджає акумулятор і знижує продуктивність, особливо під час ігор і потокового передавання відео високої чіткості. Охолоджувальний вентилятор розв'язує цю проблему, розсіюючи тепло для забезпечення постійної продуктивності під час тривалого використання.

Вентилятори Clip-on кріпляться до телефона, забезпечуючи спрямоване охолодження під час інтенсивних завдань. Автономні охолоджувальні док-станції поєднують вентиляцію із зарядкою, пропонуючи подвійну функціональність. Ці аксесуари зручні для мобільних геймерів, які стикаються з перегрівом під час тривалих сеансів графічно насичених ігор, як-от Genshin Impact або Call of Duty Mobile.

Раніше ми писали про недорогі смартфони за ціною від 10 000 грн та їхні характеристики. В огляді взяли участь такі телефони, як OnePlus Ace 3V, Redmi Note 13 Pro 5G від Xiaomi, Edge 50 Neo від Motorola, Galaxy A35 від Samsung, а також POCO X6 Pro.