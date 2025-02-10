Маловідомий Android-смартфон має "величезну" батарею: працює 20 днів на одному заряді

Doogee S200 може похвалитися акумулятором ємністю 10 100 мАг, що майже в 3 рази могутніше, ніж у iPhone 16.

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Doogee S200 — це телефон, розроблений для використання у важких умовах і здатний витримати падіння з висоти майже двох метрів без пошкоджень. Про це пише The Sun.

Doogee S200 — міцний телефон, він важить 369 г: у 2 рази більше, ніж iPhone 16. Його екран покритий склом Corning Gorilla Glass, яке, хоча й не найміцніше на ринку, стійке до подряпин. Він також може похвалитися яскравим другим сенсорним дисплеєм, який можна використовувати для відображення годинника, повідомлень, компаса, рівня заряду батареї, музики і календаря.

Пристрій, що працює на базі ОС Android 14, вирізняється швидкою і плавною роботою. У телефоні встановлено кілька фірмових додатків, наприклад, Toolbag.

6,72-дюймовий екран має роздільну здатність 1080x2400 пікс. Частота оновлення становить 120 Гц. Дисплей працює добре, кольори яскраві, хоча й трохи розмиті порівняно з пристроєм із вищою роздільною здатністю. Коефіцієнт контрастності 1400:1 забезпечує зручність трансляції навіть при прямому сонячному світлі. Динаміки трохи "деренчать".

Смартфон Doogee S200 Фото: thesun.co.uk

Doogee S200 може похвалитися акумулятором ємністю 10 100 мАг, що майже в 3 рази потужніший, ніж у iPhone 16. Він може працювати в режимі очікування близько 500 годин, перш ніж знадобиться наступна зарядка, що еквівалентно 20 дням. Якщо телефон часто використовується для дзвінків, стримінгу, ігор, акумулятор розрядиться набагато швидше.

Варто зазначити, що пристрій не сумісний з бездротовою зарядкою, що було б додатковим бонусом. Також пристрій оснащений функцією швидкої зарядки потужністю 33 Вт.

Гаджет має в своєму розпорядженні 20-мегапіксельну фронтальну камеру і 100-мегапіксельну основну камеру з трьома об'єктивами для різних режимів зйомки та інфрачервоним спалахом для нічного бачення.

Максимальне збільшення становить 4X, що не так вражає, як у інших Android-смартфонів. Фотографії виглядають трохи розмитими порівняно з iPhone 14 Max. Але загалом якість зображення досить хороша. Однак камера нічного бачення працює просто чудово. Ідеально підходить для зйомки дикої природи пізно ввечері або для спостереження в темряві загалом.

Що стосується захисту, Doogee S200 водонепроникний, пилонепроникний і стійкий до падінь, що означає, що він має рейтинг IP68, IP69K і MIL-STD 810. Пристрій розрахований на падіння з висоти 1,8 метра. Після краш-тестів його корпус і екран залишилися цілими — без тріщин.

Плюси

Міцна конструкція

100-мегапіксельна камера

Нічне бачення.

Мінуси

Слабкі динаміки

Дуже важкий.

Раніше ми писали про шість корисних речей, які можна зробити зі старим смартфоном. Телефон можна легко перетворити на зовсім інший гаджет і заощадити трохи грошей.