Малоизвестный Android-смартфон имеет "огромную" батарею: работает 20 дней на одном заряде

Doogee S200 может похвастаться аккумулятором емкостью 10 100 мАч, что почти в 3 раза мощнее, чем у iPhone 16.

Related video

Doogee S200 — это телефон, разработанный для использования в тяжелых условиях и способный выдержать падение с высоты почти двух метров без повреждений. Об этом пишет The Sun.

Doogee S200 — прочный телефон, он весит 369 г: в 2 раза больше, чем iPhone 16. Его экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass, которое, хотя и не самое прочное на рынке, устойчиво к царапинам. Он также может похвастаться ярким вторым сенсорным дисплеем, который можно использовать для отображения часов, уведомлений, компаса, уровня заряда батареи, музыки и календаря.

Работающее на базе ОС Android 14 устройство отличается быстрой и плавной работой. В телефоне установлены несколько фирменных приложений, например, Toolbag.

6,72-дюймовый экран имеет разрешение 1080x2400 пикс. Частота обновления составляет 120 Гц. Дисплей работает хорошо, цвета яркие, хотя и немного размытые по сравнению с устройством с более высоким разрешением. Коэффициент контрастности 1400:1 обеспечивает удобство трансляции даже при прямом солнечном свете. Динамики немного "дребезжат".

Смартфон Doogee S200 Фото: thesun.co.uk

Doogee S200 может похвастаться аккумулятором емкостью 10 100 мАч, что почти в 3 раза мощнее, чем у iPhone 16. Он может работать в режиме ожидания около 500 часов, прежде чем потребуется следующая зарядка, что эквивалентно 20 дням. Если телефон часто используется для звонков, стриминга, игр, аккумулятор разрядится гораздо быстрее.

Стоит отметить, что устройство не совместимо с беспроводной зарядкой, что было бы дополнительным бонусом. Также устройство оснащено функцией быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Гаджет располагает 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 100-мегапиксельной основной камерой с тремя объективами для различных режимов съемки и инфракрасной вспышкой для ночного видения.

Максимальное увеличение составляет 4X, что не так впечатляет, как у других Android-смартфонов. Фотографии выглядят немного размытыми по сравнению с iPhone 14 Max. Но в целом качество изображения достаточно хорошее. Однако камера ночного видения работает просто отлично. Идеально подходит для съемки дикой природы поздним вечером или для наблюдения в темноте в целом.

Что касается защиты, Doogee S200 водонепроницаем, пыленепроницаем и устойчив к падениям, что означает, что он имеет рейтинг IP68, IP69K и MIL-STD 810. Устройство рассчитано на падение с высоты 1,8 метра. После краш-тестов его корпус и экран остались целыми — без трещин.

Плюсы

Прочная конструкция

100-мегапиксельная камера

Ночное видение.

Минусы

Слабые динамики

Очень тяжелый.

Ранее мы писали о шести полезных вещах, которые можно сделать со старым смартфоном. Телефон можно легко превратить в совершенно иной гаджет и сэкономить немного денег.