10 помилок, які псують використання Android-смартфонів: що важливо знати

Серед поширених помилок — розблокування за Face ID і швидке перемикання між соцмережами за замовчуванням.

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Існують поширені помилки, які псують користувацький досвід зі смартфонами Android. Про них пише Make Use Of.

Пропуск функцій розблокування за обличчям і розширеного розблокування

Хоча більшість телефонів Android оснащені надійними сканерами відбитків пальців, вбудованими в дисплей, відмова від функції розблокування за обличчям може означати втрату додаткової зручності. Розблокування за обличчям так само безпечне, як і розблокування за відбитками пальців, і корисне, коли не можна використовувати сканер відбитків пальців через мокрі або зайняті руки.

Extend Unlock (раніше відома як Smart Lock) — ще одна функція, яку слід увімкнути. Вона зберігає пристрій розблокованим у надійних умовах, наприклад, удома, тримаючи телефон у руках або під'єднуючи його до таких пристроїв, як смарт-годинник чи автомобіль. Це усуває необхідність постійно розблоковувати телефон.

Смартфон Android у руці Фото: Twitter

Частота оновлення 60 Гц

Навіть маючи флагманський пристрій Android, дисплей, найімовірніше, як і раніше налаштований на частоту оновлення за замовчуванням 60 Гц, насамперед для економії заряду батареї. Хоча це може здатися практичним, упускається більш плавний досвід.

Прокрутка, ігри або гортання додатків відчуваються значно плавнішими та чуйнішими за 90 Гц або 120 Гц порівняно з 60 Гц за замовчуванням. Якщо пристрій підтримує вищу частоту оновлення, обов'язково треба ввімкнути її — особливо під час динамічних дій, таких як ігри, — щоб повною мірою насолодитися пропозиціями.

Невикористання переваг перемикання між додатками

Часто потрібно перемикатися між акаунтами WhatsApp, Facebook чи Instagram? Оскільки більшість телефонів Android підтримують Dual Apps (або App Cloning), більше не доведеться цього робити.

Можна використовувати функцію Dual Apps вашого телефона для встановлення двох окремих екземплярів одного й того самого додатка. Ця функція особливо корисна, якщо треба керувати як особистими, так і робочими акаунтами. Якщо телефон від Samsung, Xiaomi або OnePlus, опція дублювання додатків знаходиться в додатку "Налаштування". Іншим, можливо, доведеться покладатися на сторонні додатки, щоб зробити це.

Ігнорування функцій захисту акумулятора

У міру старіння акумулятора телефона Android його здатність утримувати заряд знижується. Однак увімкнення функцій захисту акумулятора може допомогти сповільнити цей процес. Це гарантує, що телефон припинить заряджатися, щойно рівень заряду досягне 80%, запобігаючи перезарядженню та подовжуючи термін служби акумулятора.

Адаптивна зарядка — ще одна корисна функція для тих, хто схильний залишати свої телефони підключеними до мережі на ніч. Вона аналізує звички використання і повільно заряджає телефон від 80% до 100%, забезпечуючи повне заряджання безпосередньо перед тим, як пристрій зазвичай вимикається.

Смартфон у руці Фото: Freepik

Пропуск налаштування "цифрового благополуччя"

Якщо є звичка прокручувати сторінки, налаштування Digital Wellbeing може допомогти. Ця вбудована функція дає змогу відстежувати й обмежувати час використання екрана, встановлювати таймери застосунків і активувати режим Focus Mode, щоб мінімізувати відволікаючі фактори.

Він також включає зручний режим сну, який автоматично вмикає відтінки сірого та вимикає всі сповіщення, сповіщення та дзвінки. Крім того, якщо треба налаштувати телефон або планшет Android для своїх дітей, Digital Wellbeing пропонує опції батьківського контролю, щоб встановлювати обмеження та ліміти для ефективного управління часом використання екрана дитиною.

Огляд персоналізованих рингтонів і звуків сповіщень

Призначення унікальних рингтонів вашим улюбленим контактам — це простий спосіб визначити, хто телефонує, навіть не дивлячись на екран. Це може здатися незначним налаштуванням, але персоналізація рингтонів для важливих людей, наприклад, чоловіка, начальника або частих контактів, може бути корисною, коли телефон захований у кишені або в іншій кімнаті.

Використання макета швидких налаштувань за замовчуванням

Ймовірно, панель швидких налаштувань використовується кілька разів на день, то чому б не оптимізувати її під свої потреби? Можна додати ярлики для найчастіше використовуваних функцій, зробивши їх доступнішими одним змахуванням.

Наприклад, можна додати кнопку "Нова замітка" для швидкого запису ідей, пульт ДУ телевізора для керування телевізором або кнопку "Сканувати QR-код" для легкого сканування. Можна навіть упорядкувати ці кнопки, щоб встановити пріоритетність функцій, до яких найчастіше треба звертатися, щоб заощадити час і уникнути зайвих змахувань.

Історія повідомлень

За замовчуванням телефон Android показує тільки останні сповіщення, і як тільки їх очистити, вони зникнуть. Однак увімкнення функції "Історія сповіщень" може допомогти переглянути минулі сповіщення, навіть якщо їх було відхилено.

Це може врятувати, якщо випадково змахнути важливе сповіщення, не прочитавши його. Крім того, це може допомогти переглянути видалені повідомлення WhatsApp, які відправник міг не відправити.

Відсутність режиму поділу екрана і PiP

Якщо є одна корисна функція багатозадачності, яку пропонує Android, але якої немає в iPhone, то це режим розділеного екрана. Ця функція дає змогу максимально використовувати великий екран телефону і використовувати два додатки одночасно. Наприклад, використовувати її, щоб перевіряти календар, роблячи нотатки, або читати статтю, одночасно надсилаючи комусь повідомлення.

Аналогічно, деякі додатки також підтримують режим "картинка в картинці" (PiP), який дає змогу дивитися контент у невеликому вікні зі змінюваними розмірами, одночасно використовуючи інші додатки. Таким чином, можна дивитися відео YouTube або стежити за навігацією Google Maps, одночасно використовуючи інші додатки на телефоні.

Як уникнути меню "Параметри розробника"

Хоча меню "Параметри розробника" на Android не призначене для звичайних користувачів, його варто вивчити. Це приховане меню містить кілька корисних функцій, які можуть значно поліпшити загальний досвід.

Наприклад, якщо ваш телефон Android старий і здається повільним, налаштування масштабу анімації може зробити його більш чуйним. Параметр Force Dark Mode також дає змогу вам увімкнути темний режим майже у всіх додатках, навіть у тих, які спочатку його не підтримують.

Раніше ми писали про шість корисних речей, які можна зробити зі старим смартфоном. Телефон можна легко перетворити на зовсім інший гаджет і заощадити трохи грошей.