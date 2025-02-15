10 ошибок, которые портят использование Android-смартфонов: что важно знать

Среди распространенных ошибок — разблокировка по Face ID и быстрое переключение между соцсетями по умолчанию.

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Существуют распространенные ошибки, которые портят пользовательский опыт со смартфонами Android. О них пишет Make Use Of.

Пропуск функций разблокировки по лицу и расширенной разблокировки

Хотя большинство телефонов Android оснащены надежными сканерами отпечатков пальцев, встроенными в дисплей, отказ от функции разблокировки по лицу может означать потерю дополнительного удобства. Разблокировка по лицу так же безопасна, как и разблокировка по отпечаткам пальцев, и полезна, когда нельзя использовать сканер отпечатков пальцев из-за мокрых или занятых рук.

Extend Unlock (ранее известная как Smart Lock) — еще одна функция, которую следует включить. Она сохраняет устройство разблокированным в надежных условиях, например, дома, держа телефон в руках или подключая его к таким устройствам, как смарт-часы или автомобиль. Это устраняет необходимость постоянно разблокировать телефон.

Смартфон Android в руке Фото: Twitter

Частота обновления 60 Гц

Даже имея флагманское устройство Android, дисплей, скорее всего, по-прежнему настроен на частоту обновления по умолчанию 60 Гц, в первую очередь для экономии заряда батареи. Хотя это может показаться практичным, упускается более плавный опыт.

Прокрутка, игры или пролистывание приложений ощущаются значительно более плавными и отзывчивыми при 90 Гц или 120 Гц по сравнению с 60 Гц по умолчанию. Если устройство поддерживает более высокую частоту обновления, обязательно надо включить ее — особенно во время динамичных действий, таких как игры, — чтобы в полной мере насладиться предложениями.

Неиспользование преимуществ переключения между приложениями

Часто нужно переключаться между аккаунтами WhatsApp, Facebook или Instagram? Поскольку большинство телефонов Android поддерживают Dual Apps (или App Cloning), больше не придется этого делать.

Можно использовать функцию Dual Apps вашего телефона для установки двух отдельных экземпляров одного и того же приложения. Эта функция особенно полезна, если надо управлять как личными, так и рабочими аккаунтами. Если телефон от Samsung, Xiaomi или OnePlus, опция дублирования приложений находится в приложении "Настройки". Другим, возможно, придется полагаться на сторонние приложения, чтобы сделать это.

Игнорирование функций защиты аккумулятора

По мере старения аккумулятора телефона Android его способность удерживать заряд снижается. Однако включение функций защиты аккумулятора может помочь замедлить этот процесс. Это гарантирует, что телефон прекратит заряжаться, как только уровень заряда достигнет 80%, предотвращая перезарядку и продлевая срок службы аккумулятора.

Адаптивная зарядка — еще одна полезная функция для тех, кто склонен оставлять свои телефоны подключенными к сети на ночь. Она анализирует привычки использования и медленно заряжает телефон от 80% до 100%, обеспечивая полную зарядку непосредственно перед тем, как устройство обычно отключается.

Смартфон в руке Фото: Freepik

Пропуск настройки "цифрового благополучия"

Если есть привычка прокручивать страницы, настройка Digital Wellbeing может помочь. Эта встроенная функция позволяет отслеживать и ограничивать время использования экрана, устанавливать таймеры приложений и активировать режим Focus Mode, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

Он также включает удобный режим сна, который автоматически включает оттенки серого и отключает все уведомления, оповещения и звонки. Кроме того, если надо настроить телефон или планшет Android для своих детей, Digital Wellbeing предлагает опции родительского контроля, чтобы устанавливать ограничения и лимиты для эффективного управления временем использования экрана ребенком.

Обзор персонализированных рингтонов и звуков уведомлений

Назначение уникальных рингтонов вашим любимым контактам — это простой способ определить, кто звонит, даже не глядя на экран. Это может показаться незначительной настройкой, но персонализация рингтонов для важных людей, например, супруга, начальника или частых контактов, может быть полезной, когда телефон спрятан в кармане или в другой комнате.

Использование макета быстрых настроек по умолчанию

Вероятно, панель быстрых настроек используется несколько раз в день, так почему бы не оптимизировать ее под свои нужды? Можно добавить ярлыки для наиболее часто используемых функций, сделав их более доступными одним смахиванием.

Например, можно добавить кнопку "Новая заметка" для быстрой записи идей, пульт ДУ телевизора для управления телевизором или кнопку "Сканировать QR-код" для легкого сканирования. Можно даже переупорядочить эти кнопки, чтобы установить приоритетность функций, к которым чаще всего надо обращаться, чтобы сэкономить время и избежать лишних смахиваний.

История уведомлений

По умолчанию телефон Android показывает только последние уведомления, и как только их очистить, они исчезнут. Однако включение функции "История уведомлений" может помочь просмотреть прошлые уведомления, даже если они были отклонены.

Это может спасти, если случайно смахнуть важное оповещение, не прочитав его. Кроме того, это может помочь просмотреть удаленные сообщения WhatsApp, которые отправитель мог не отправить.

Отсутствие режима разделения экрана и PiP

Если есть одна полезная функция многозадачности, которую предлагает Android, но которой нет у iPhone, так это режим разделенного экрана. Эта функция позволяет максимально использовать большой экран телефона и использовать два приложения одновременно. Например, использовать ее, чтобы проверять календарь, делая заметки, или читать статью, одновременно отправляя кому-то сообщение.

Аналогично, некоторые приложения также поддерживают режим "картинка в картинке" (PiP), который позволяет смотреть контент в небольшом окне с изменяемыми размерами, одновременно используя другие приложения. Таким образом, можно смотреть видео YouTube или следить за навигацией Google Maps, одновременно используя другие приложения на телефоне.

Как избежать меню "Параметры разработчика"

Хотя меню "Параметры разработчика" на Android не предназначено для обычных пользователей, его стоит изучить. Это скрытое меню содержит несколько полезных функций, которые могут значительно улучшить общий опыт.

Например, если ваш телефон Android старый и кажется медлительным, настройка масштаба анимации может сделать его более отзывчивым. Параметр Force Dark Mode также позволяет вам включить темный режим почти во всех приложениях, даже в тех, которые изначально его не поддерживают.

Ранее мы писали о шести полезных вещах, которые можно сделать со старым смартфоном. Телефон можно легко превратить в совершенно иной гаджет и сэкономить немного денег.