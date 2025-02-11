"Нерозумно не зробити": власник будинку приголомшений економією через сонячні панелі на даху

Сім'я зі США майже не платить за електроенергію, незважаючи на електричне опалення. Вона очікує, що вкладення в сонячну станцію окупляться за 10 років.

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Сімейна пара Пол і Лінн з Річмонда (США) змогла заощадити багато грошей на оплаті рахунків за електроенергію після встановлення сонячних панелей на даху будинку. Вони поділилися своїм досвідом із представниками американської громадської організації Solar United Neighbors.

Пол каже, що приєднався до сонячного кооперативу, куди входять військові ветерани, оскільки умови були кращими, ніж у місцевої компанії. Фотоелектричні модулі американця допомогли зробити систему стабільнішою. Наразі він задоволений, оскільки панелі виробляють досить багато енергії та дають змогу економити.

"Я майже нічого не плачу за рахунком за електрику, тож ці заощадження повертають ті гроші, які я вклав у панелі. Я задоволений усім процесом, тому що система окупиться протягом 10 років або менше", — поділився чоловік.

Встановлення електростанції пройшло не зовсім гладко, адже незабаром дах почав протікати. Майстри виявили, що якась смола відвалилася від вентиляційного кожуха, і швидко усунули проблему.

Підлога біля будинку із сонячними панелями в Річмонді

Після встановлення панелей сім'я продовжила електрифікувати будинок, наприклад, встановила нову, більш енергоефективну систему вентиляції. Пара використовує масляну систему опалення лише кілька тижнів на рік, коли взимку особливо холодно, але більша частина часу — електричні обігрівачі. Пол закликав усіх встановлювати сонячні панелі в будинках.

"Зробіть це. Це майже нерозумно не зробити цього. Для будь-кого, навіть якщо ви йдете на пенсію, це вартісна справа. Ми дуже задоволені цим", — зауважив він.

Окрім фінансової вигоди, Пол також відзначив великий внесок у захист довкілля, оскільки сам він занепокоєний стрімкою зміною клімату. Чоловік служив у Корпусі миру в 1970-х роках, побував в Африці та Гватемалі, помітивши, що вже тоді опустелювання стало помітною проблемою. За підрахунками Пола та Лінн, на момент інтерв'ю вони запобігли викиду понад 70 000 кілограмів вуглецю за допомогою своєї сонячної станції.

Тепер ми використовуємо наше масляне опалення тільки, можливо, тиждень або два взимку, решту часу все електричне. Я хочу встановити більше панелей, оскільки ми продовжуємо електрифікувати. Зрештою, я позбудуся своєї улюбленої машини з механічною коробкою передач. Зараз є так багато варіантів з електромобілями, і це чудово. Я просто хотів би, щоб у них були механічні коробки передач. Мені просто подобається перемикати передачі.

Раніше дослідники виявили, що сонячні панелі не тільки добувають електрику, а й змінюють природу на краще. Вони створюють тінь і перетворюють пустельні поля на квітучі луки, які приваблюють тварин.

Крім панелей, до сонячної електростанції входять й інші складові. Писали, що очікує ринок інверторів у 2025 році.