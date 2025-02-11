"Глупо не сделать": владелец дома ошеломлен экономией из-за солнечных панелей на крыше

Семья из США почти не платит за электроэнергию, несмотря на электрическое отопление. Она ожидает, что вложения в солнечную станцию окупятся за 10 лет.

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Семейная пара Пол и Линн из Ричмонда (США) смогла сэкономить много денег на оплате счетов за электроэнергию после установки солнечных панелей на крыше дома. Они поделились своим опытом с представителями американской общественной организации Solar United Neighbors.

Пол говорит, что присоединился к солнечному кооперативу, куда входят военные ветераны, поскольку условия были лучше, чем у местной компании. Фотоэлектрические модули американца помогли сделать систему стабильнее. Сейчас он доволен, поскольку панели вырабатывают достаточно много энергии и позволяют экономить.

"Я почти ничего не плачу по счету за электричество, так что эти сбережения возвращают те деньги, которые я вложил в панели. Я доволен всем процессом, потому что система окупится в течение 10 лет или меньше", — поделился мужчина.

Установка электростанции прошла не совсем гладко, ведь вскоре крыша начала протекать. Мастера обнаружили, что какая-то смола отвалилась от вентиляционного кожуха, и быстро устранили проблему.

Пол возле дома с солнечными панелями в Ричмонде

После установки панелей семья продолжила электрифицировать дом, например, установила новую, более энергоэффективную систему вентиляции. Пара использует масляную систему отопления всего несколько недель в году, когда зимой особенно холодно, но большая часть времени — электрические обогреватели. Пол призвал всех устанавливать солнечные панели в домах.

"Сделайте это. Это почти глупо не сделать этого. Для любого, даже если вы уходите на пенсию, это стоящее дело. Мы очень довольны этим", — заметил он.

Кроме финансовой выгоды, Пол также отметил большой вклад в защиту окружающей среды, поскольку сам он обеспокоен стремительным изменением климата. Мужчина служил в Корпусе мира в 1970-х годах, побывал в Африке и Гватемале, заметив, что уже тогда опустынивание стало заметной проблемой. По подсчетам Пола и Линн, на момент интервью они предотвратили выброс более 70 000 килограммов углерода с помощью своей солнечной станции.

Теперь мы используем наше масляное отопление только, может быть, неделю или две зимой, в остальное время все электрическое. Я хочу установить больше панелей, поскольку мы продолжаем электрифицировать. В конце концов, я избавлюсь от своей любимой машины с механической коробкой передач. Сейчас есть так много вариантов с электромобилями, и это здорово. Я просто хотел бы, чтобы у них были механические коробки передач. Мне просто нравится переключать передачи.

Ранее исследователи обнаружили, что солнечные панели не только добывают электричество, но и меняют природу к лучшему. Они создают тень и превращают пустынные поля в цветущие луга, которые привлекают животных.

Кроме панелей, в солнечную электростанцию входят и другие составляющие. Писали, что ожидает рынок инверторов в 2025 году.