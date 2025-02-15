"Краще б вони зникли": експерт назвав 5 "жахливих" трендів смартфонів

Серед "згубних" тенденцій — панування ШІ, розміри екрана, скляні задні панелі.

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Існують застарілі тенденції, які все ще превалюють на ринку смартфонів. Про це пише Make Use Of.

Впровадження ШІ всюди

ШІ може бути найбільшим фокусом у тенденціях смартфонів 2025 року. Але насправді ШІ заважає інноваціям у смартфонах, а не просуває їх уперед. Серія Samsung Galaxy S25 є яскравим прикладом цієї проблеми. Уся лінійка здається такою, що розчаровує, і головна причина в тому, що S25 навряд чи чимось відрізняється від попереднього S24, за винятком кількох функцій ШІ, які були додані зверху. Розчаровує бачити такий мінімальний прогрес, коли справа доходить до фактичного обладнання або значущих поліпшень.

Те саме стосується й iPhone. Хоча деякі функції, як-от Magic Eraser, безсумнівно корисні, більшість доповнень на основі ШІ здаються не більше ніж хитрощами.

Дедалі більші й більші розміри екрана

Незручно користуватися великими телефонами, особливо коли треба дотягнутися до верхньої частини екрана. Незважаючи на це, більшість виробників продовжують прагнути до збільшення розмірів дисплеїв, особливо у флагманських телефонах. Це ускладнює пошук висококласного компактного телефону.

Одним із найкращих телефонів Android у 2022 році був ASUS Zenfone 10, тому що це був один із небагатьох пристроїв меншого розміру, що пропонують топові характеристики. Однак його наступник, ASUS Zenfone 11 Ultra, повністю змінив хід подій. Замість компактного 5,9-дюймового дисплея, він отримав величезний 6,9-дюймовий екран, що є радикальною зміною порівняно з тим, що спочатку робило Zenfone 10 таким привабливим.

Хоча Google і Apple, як і раніше, пропонують телефони Pro-рівня з 6,3-дюймовими дисплеями, я б вирішив, що це скоріше телефон середнього розміру, ніж дійсно маленький.

Скляні задні панелі

Скляні задні панелі смартфонів ніколи мене не приваблювали. Вони набагато легше ламаються, а також додають непотрібної ваги телефону. Повернення металевих задніх панелей може перешкодити бездротовій зарядці, що робить їх менш практичними.

Задні частини з переробленого пластику можна було б набагато легше замінити, і за правильного оздоблення вони могли б відчуватися так само преміально, як і інші матеріали. Оскільки пластик також значно легший, він також відчувається набагато краще в руці.

Кілька задніх камер із невеликою практичною користю

Виробники часто покладаються на маркетингову тактику, яка вводить клієнтів в оману, змушуючи їх вірити, що більша кількість об'єктивів камери автоматично означає кращу систему камери в цілому. Однак це не завжди так, особливо в нижньому середньому сегменті телефонів. Багато з цих пристроїв вміщують чотири об'єктиви в телефон, але жоден з них не виконує свою функцію належним чином.

Краще мати одну чудову камеру, яка робить приголомшливі фотографії та виконує свою роботу винятково добре, ніж кілька посередніх камер, що не забезпечують якість у жодному аспекті. iPhone середнього класу зазвичай оснащені двома високоякісними камерами, а не намагаються заощадити, додаючи додаткові, посередні об'єктиви, просто щоб збільшити кількість об'єктивів. Зрештою, ніхто не в захваті від використання погано реалізованого макрооб'єктива 2 МП або надширококутної камери, яка насилу захоплює достатньо світла для отримання пристойних фотографій.

Більш тонкі рамки

Це може бути непопулярною думкою, але немає необхідності в більш тонких рамках на телефонах без практичної причини. Більшість телефонів і так відмінно виглядають з рамкою пристойного розміру, особливо якщо ви використовуєте темний режим на OLED-дисплеї. У цьому випадку рамка легко зливається з екраном, роблячи її ледь помітною.

Є причина, через яку Samsung припинила випускати телефони на кшталт Galaxy S7 Edge, і чому багато телефонів повертаються до плоских дисплеїв замість вигнутих. Вигнуті екрани часто призводять до випадкових дотиків, збільшують вартість і роблять заміну екрана складнішою і дорожчою. Ця тенденція просування дедалі тонших рамок із кожним новим випуском телефону змушує мене замислитися, чи не повертаємося ми знову до вигнутих дисплеїв — те, що не спрацювало так добре першого разу.

Раніше ми писали про шість корисних речей, які можна зробити зі старим смартфоном. Телефон можна легко перетворити на зовсім інший гаджет і заощадити трохи грошей.