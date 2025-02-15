"Лучше бы они исчезли": эксперт назвал 5 "ужасных" трендов смартфонов

Среди "пагубных" тенденций — господство ИИ, размеры экрана, стеклянные задние панели.

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Внедрение ИИ повсюду

ИИ может быть самым большим фокусом в тенденциях смартфонов 2025 года. Но на самом деле ИИ мешает инновациям в смартфонах, а не продвигает их вперед. Серия Samsung Galaxy S25 является ярким примером этой проблемы. Вся линейка кажется разочаровывающей, и главная причина в том, что S25 едва ли чем-то отличается от предыдущего S24, за исключением нескольких функций ИИ, которые были добавлены сверху. Разочаровывает видеть такой минимальный прогресс, когда дело доходит до фактического оборудования или значимых улучшений.

То же самое относится и к iPhone. Хотя некоторые функции, такие как Magic Eraser, несомненно полезны, большинство дополнений на основе ИИ кажутся не более чем уловками.

Все большие и большие размеры экрана

Неудобно пользоваться большими телефонами, особенно когда надо дотянуться до верхней части экрана. Несмотря на это, большинство производителей продолжают стремиться к увеличению размеров дисплеев, особенно во флагманских телефонах. Это затрудняет поиск высококлассного компактного телефона.

Одним из лучших телефонов Android в 2022 году был ASUS Zenfone 10, потому что это было одно из немногих устройств меньшего размера, предлагающих топовые характеристики. Однако его преемник, ASUS Zenfone 11 Ultra, полностью изменил ход событий. Вместо компактного 5,9-дюймового дисплея, он получил огромный 6,9-дюймовый экран, что является радикальным изменением по сравнению с тем, что изначально делало Zenfone 10 таким привлекательным.

Хотя Google и Apple по-прежнему предлагают телефоны Pro-уровня с 6,3-дюймовыми дисплеями, я бы посчитал, что это скорее телефон среднего размера, чем действительно маленький.

Стеклянные задние панели

Стеклянные задние панели смартфонов никогда меня не привлекали. Они гораздо легче ломаются, а также добавляют ненужный вес телефону. Возвращение металлических задних панелей может помешать беспроводной зарядке, что делает их менее практичными.

Задние части из переработанного пластика можно было бы гораздо легче заменить, и при правильной отделке они могли бы ощущаться так же премиально, как и другие материалы. Поскольку пластик также значительно легче, он также ощущается намного лучше в руке.

Несколько задних камер с небольшой практической пользой

Производители часто полагаются на маркетинговую тактику, которая вводит клиентов в заблуждение, заставляя их верить, что большее количество объективов камеры автоматически означает лучшую систему камеры в целом. Однако это не всегда так, особенно в нижнем среднем сегменте телефонов. Многие из этих устройств вмещают четыре объектива в телефон, но ни один из них не выполняет свою функцию должным образом.

Лучше иметь одну превосходную камеру, которая делает потрясающие фотографии и выполняет свою работу исключительно хорошо, чем несколько посредственных камер, которые не обеспечивают качество ни в одном аспекте. iPhone среднего класса обычно оснащены двумя высококачественными камерами, а не пытаются сэкономить, добавляя дополнительные, посредственные объективы, просто чтобы увеличить количество объективов. В конце концов, никто не в восторге от использования плохо реализованного макрообъектива 2 МП или сверхширокоугольной камеры, которая с трудом захватывает достаточно света для получения приличных фотографий.

Более тонкие рамки

Это может быть непопулярным мнением, но нет необходимости в более тонких рамках на телефонах без практической причины. Большинство телефонов и так отлично смотрятся с рамкой приличного размера, особенно если вы используете темный режим на OLED-дисплее. В этом случае рамка легко сливается с экраном, делая ее едва заметной.

Есть причина, по которой Samsung прекратила выпускать телефоны вроде Galaxy S7 Edge, и почему многие телефоны возвращаются к плоским дисплеям вместо изогнутых. Изогнутые экраны часто приводят к случайным касаниям, увеличивают стоимость и делают замену экрана более сложной и дорогой. Эта тенденция продвижения все более тонких рамок с каждым новым выпуском телефона заставляет меня задуматься, не возвращаемся ли мы снова к изогнутым дисплеям — то, что не сработало так хорошо в первый раз.

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