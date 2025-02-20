Прорив для енергетики: у Китаї створили тандемний сонячний елемент з ефективністю 31%

Верхня частина нового елемента Risen Solar складається з перовскіту, а нижня — з кремнієвого гетеропереходу, який вирізняються своєю прозорістю.

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Компанія Risen Solar з Китаю заявила, що створила тандемний сонячний елемент з перовскіту-кремнію з ефективністю перетворення енергії 30,99%. Національний центр Китаю з нагляду та інспекції якості сонячної фотоелектричної продукції сертифікував результати, про що стало відомо виданню PV Magazine.

Верхня частина сонячного елемента Risen Solar складається з перовскітного шару, а нижня — з кремнієвого гетеропереходу (HJT). Настільки високої ефективності вдалося домогтися для комірки розміром 10 мм x 10 мм.

Директор Глобального інституту фотоелектричних досліджень Risen Solar Ян Бочуань, наголосив, що осередки HJT з їхніми унікальними структурними перевагами вважаються найкращим вибором серед технологій з одним p/n-переходом для майбутніх розробок сонячних елементів. Найкраще їхні переваги проявляються в тандемних панелях з перовскіту і кремнію.

Як пояснює Risen Solar, гетероперехідні осередки використовують оксид індію та олова як прозорий провідний шар, тоді як інші осередки, наприклад, зі зворотним зв'язком (back contact), TOPCon і PERC, покладаються на ізолюючі шари. Така конструкція дає змогу спростити інтеграцію тандемних комірок, підвищуючи загальну продуктивність. Компанія також стверджує, що інші комірки на основі кремнію, в яких відсутні плівки ITO, вимагають абсолютно нових структурних конструкцій для тандемної технології, що збільшує вартість і складність виробництва.

Risen Solar планує до кінця 2025 року підвищити ефективність своїх осередків HJT до 26,8% і збільшити потужність модуля до 740 Вт. Після цього досягнення компанія має намір збільшити вихідну потужність до 760 Вт. Виробник також готується до комерціалізації тандемних осередків до 2027 року, прагнучи до ефективності модуля понад 30% і вихідної потужності понад 850 Вт.

У грудні повідомляли, що компанія з Південної Кореї під назвою Qcells створила тандемний сонячний елемент з ефективністю 28,6%. Теоретичним максимумом зараз вважається 43%.

А в лютому з'явилася інформація, що в Німеччині розробили тандемний сонячний елемент із незвичного матеріалу CIGS-перовскіту на основі міді, індію, галію і селену. Поліпшивши контактні шари між ними, вченим вдалося підвищити ефективність до 24,6 %. Це поточний світовий рекорд для цього матеріалу.