"Світовий рекорд ефективності": сонячний елемент нового типу досяг ККД 28,6%

Очікується, що тандемні сонячні елементи, які об'єднують кремній і перовскіт, зроблять сонячні панелі набагато ефективнішими.

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Тандемний сонячний елемент від південнокорейського виробника Qcells продемонстрував рекордну ефективність перетворення енергії (ККД) 28,6% у науково-дослідному та дослідно-конструкторському центрі компанії в Німеччині. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що сучасні кремнієві фотоелектричні елементи вже близькі до теоретичного максимуму ефективності в 29%. Щоб подолати цю межу, вчені вдосконалюють сонячні елементи на основі кремнію, наприклад, об'єднуючи їх з осередком на основі перовскіту.

Ці сонячні елементи, відомі як тандемні, можуть досягати ККД у 43% і прорив Qcells є кроком до цієї мети. Компанія розміщує перовскітний сонячний елемент як верхній шар, а кремнієвий сонячний елемент — як нижній. Верхній шар перовскіту захоплює високоенергетичне світло, а нижня комірка — низькоенергетичне.

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Компанія працює над цим підходом з 2016 року і використовує для нижньої комірки свою запатентовану кремнієву технологію, що отримала назву Q.ANTUM. Рекорд Qcells у 28,6% ефективності належить комірці розміру M10, виробленій на її заводі в Німеччині. Цей осередок займає 330,56 кв. см, а його конструкцію легко масштабувати і виробляти масово.

Технічний директор Qcells Даніель Мерфельд заявив, що технологія тандемних осередків, розроблена в Qcells, прискорить процес комерціалізації цієї технології та, в кінцевому підсумку, забезпечить великий стрибок вперед у сфері продуктивності фотоелектричних систем.

"Qcells рада оголосити про цей новий світовий рекорд ефективності тандемних осередків, що ґрунтується на нашій власній перовскітній технології в якості верхнього осередку та економічній кремнієвій технології Q.ANTUM в якості нижнього осередку", — додав керівник відділу досліджень і розробок у Німеччині Роберт Бауер.

Нагадаємо, команда вчених із Потсдамського університету та Китайської академії наук у Пекіні розробила тандемний перовскітно-органічний сонячний елемент з ефективністю перетворення енергії 25,7%.

Також повідомлялося, що Mercedes-Benz створила "сонячну фарбу" з ККД 20%, яка являє собою некремнієве фотоелектричне покриття, призначене для вироблення електроенергії автомобілями.