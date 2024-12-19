"Мировой рекорд эффективности": солнечный элемент нового типа достиг КПД 28,6%

Ожидается, что тандемные солнечные элементы, объединяющие кремний и перовскит, сделают солнечные панели намного эффективнее.

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Тандемный солнечный элемент от южнокорейского производителя Qcells продемонстрировал рекордную эффективность преобразования энергии (КПД) 28,6% в научно-исследовательском и опытно-конструкторском центре компании в Германии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что современные кремниевые фотоэлектрические элементы уже близки к теоретическому максимуму эффективности в 29%. Чтобы преодолеть этот предел, ученые совершенствуют солнечные элементы на основе кремния, например, объединяя их с ячейкой на основе перовскита.

Эти солнечные элементы, известные как тандемные, могут достигать КПД в 43% и прорыв Qcells является шагом к этой цели. Компания размещает перовскитный солнечный элемент в качестве верхнего слоя, а кремниевый солнечный элемент — в качестве нижнего. Верхний слой перовскита захватывает высокоэнергетический свет, а нижняя ячейка — низкоэнергетический.

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Компания работает над этим подходом с 2016 года и использует для нижней ячейки свою запатентованную кремниевую технологию, получившую название Q.ANTUM. Рекорд Qcells в 28,6% эффективности принадлежит ячейке размера M10, произведенной на ее заводе в Германии. Это ячейка занимает 330,56 кв. см, а ее конструкцию легко масштабировать и производить массово.

Технический директор Qcells Даниэль Мерфельд заявил, что технология тандемных ячеек, разработанная в Qcells, ускорит процесс коммерциализации этой технологии и, в конечном итоге, обеспечит большой скачок вперед в области производительности фотоэлектрических систем.

"Qcells рада объявить об этом новом мировом рекорде эффективности тандемных ячеек, основанном на нашей собственной перовскитной технологии в качестве верхней ячейки и экономичной кремниевой технологии Q.ANTUM в качестве нижней ячейки", — добавил руководитель отдела исследований и разработок в Германии Роберт Бауэр.

Напомним, команда ученых из Потсдамского университета и Китайской академии наук в Пекине разработала тандемный перовскитно-органический солнечный элемент с эффективностью преобразования энергии 25,7%.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz создала "солнечную краску" с КПД 20%, которая являет собой некремниевое фотоэлектрическое покрытие, предназначенное для выработки электроэнергии автомобилями.