Енергія з ядерних відходів: представлено перший у світі акумулятор на основі урану

Новий акумулятор використовує як активний матеріал збіднений уран, який є побічним продуктом у виробництві ядерного палива.

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Японське агентство з атомної енергії розробило першу уранову акумуляторну батарею і перевірило її ефективність під час заряджання та розряджання. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті відомства.

Раніше китайські вчені розробили ядерну батарею на основі вуглецю-14, яка обіцяє теоретичний термін служби в тисячі років. Своєю чергою японські дослідники зосередилися на урані, який має унікальні хімічні властивості та давно визнаний перспективним матеріалом для акумуляторів.

Під час дослідження вчені вперше створили акумулятор, що перезаряджається, використовуючи уран як активний матеріал. Очікується, що цей прорив перетворить збіднений уран (DU) з відходів на цінний ресурс.

Як пояснюють в агентстві, збіднений уран є побічним продуктом у виробництві ядерного палива. Оскільки DU не може використовуватися як паливо в сучасних ядерних реакторах, тільки в Японії зберігається близько 16 000 тонн цього матеріалу.

Концепцію перезаряджаємих батарей з використанням урану як активного матеріалу було запропоновано ще на початку 2000-х років, проте досі жодне дослідження не повідомляло про питомі характеристики готових уранових перезаряджаємих батарей.

На цьому тлі дослідницька група розробила першу акумуляторну батарею на основі урану, а також вперше прояснила її характеристики заряду-розряду. Вони виявили, що напруга одного осередку прототипу уранової акумуляторної батареї становить 1,3 вольта, що близько до напруги звичайної лужної батареї. Батарея заряджалася і розряджалася 10 разів, і її продуктивність практично не змінилася, що вказує на відносно стабільні характеристики циклування.

В агентстві наголосили, що через зростання популярності сонячних панелей і вітряних турбін, потреба в батареях, що перезаряджаються, останніми роками сильно зросла, оскільки ці джерела залежать від нестабільних погодних умов. Перезаряджаєма батарея на основі урану має потенціал стати регулятором потужності для таких об'єктів.

Нагадаємо, раніше дослідники з Університету штату Огайо заявили про розробку батареї, здатної перетворювати ядерні відходи на електрику. Для тестування батареї вчені використовували два різних радіоактивних джерела, цезій-137 і кобальт-60.