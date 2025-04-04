Учені створили сонячні панелі з місячного пилу: чому обрали цю дивну речовину (фото)

Дослідники розплавили штучний місячний пил у скло і сконструювали з нього новий тип сонячних елементів. Вони ефективно перетворюють сонячне світло на електрику, витримують радіацію і скорочують необхідність транспортування важких матеріалів у космос

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Учені з Потсдамського університету (Німеччина) розробили фотоелементи зі штучного місячного пилу, пише interestingengineering.com.

Це може вирішити одну з найбільших проблем у дослідженні космосу: забезпечити надійне джерело енергії для майбутніх місячних станцій.

"Сонячні елементи, що використовуються в космосі зараз, досягають ефективності від 30% до 40%, але ця ефективність має свою ціну", — кажуть розробники. "Вони дуже дорогі і відносно важкі, тому що в якості покриття використовується скло або товста фольга. Важко виправдати транспортування всіх цих елементів у космос".

Замість того, щоб відправляти сонячні панелі із Землі, вчені досліджують наявні місячні матеріали. Вони мають намір замінити земне скло на місячне, отримане з місячного реголіту. Це може скоротити стартову масу космічного корабля на 99,4%, знизити транспортні витрати на 99% і зробити існування баз на Місяці цілком реальним.

Місячна база із сонячними панелями Фото: Sercan Özen

Щоб випробувати свою ідею, дослідники розплавили штучний місячний пил у скло і сконструювали новий тип сонячних елементів. Потім вони з'єднали місячне скло з перовскітом. З цими новими елементами стало можливим генерувати до 100 разів більше енергії на кожен грам, відправлений у космос, порівняно зі звичайними космічними сонячними панелями.

"Якщо скоротити вагу на 99%, то не знадобляться надефективні 30% сонячні елементи, просто можна буде їх зробити великими на Місяці", — кажуть інженери. "Крім того, "місячні" фотоелементи більш стійкі до радіації, а ось аналоги з часом деградують".

Радіація — це серйозна проблема для сонячних панелей у космосі. Згодом стандартне скло темніє від впливу радіації, блокуючи сонячне світло і знижуючи ефективність. Але місячне скло, вже природним чином забарвлене домішками місячного пилу, залишається стабільним і стійким до подальшого потемніння, що дає йому явну перевагу.

Ще однією важливою перевагою є те, що місячне скло легко виробляти. Воно не вимагає складних процесів очищення, а концентроване сонячне світло може розплавити місячний реголіт у скло. Уточнюючи товщину скла і склад сонячних елементів, команда досягла ефективності в 10%, що є багатообіцяючим початком.

Раніше ми писали, кому з підприємців вигідні сонячні панелі. За допомогою сонячних панелей бізнес може зменшити витрати і підвищити енергонезалежність, проте це джерело енергії підійде не всім. Перед тим, як встановлювати сонячну електростанцію, варто врахувати низку факторів.