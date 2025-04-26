"Зробимо розбір польотів": з'явилися деталі масштабного збою онлайн-сервісів в Україні

Вранці 26 квітня в українському дата-центрі De Novo сталася аварія, внаслідок якої було знеструмлено повністю всю будівлю. Це спричинило збій у роботі онлайн-сервісів.

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Про це пише dev.ua з посиланням на заяву CEO дата-центру De Novo Максима Агєєва.

Повідомляється, що технічні служби дата-центру проводили регламентні роботи з оновлення та заміни джерел безперебійного живлення. У процесі спрацювала одна із систем перемикання живлення і заблокувала доступ до акумуляторної батареї та генераторів.

"Уся аварія тривала з 8:03 до 8:17 ранку. Тобто 14 хвилин. Через 14 хвилин ми відновили електроживлення всіх систем, але проблема ключова полягала в тому, що знеструмлено велику кількість обладнання наших клієнтів. І відновлення роботи цих систем займає досить багато часу", — сказав Агєєв.

У De Novo підкреслили, що це їхній перший збій із 2008 року. CEO компанії заявив, що буде проведено внутрішнє розслідування. За його словами, цей інцидент не має ознак хакерської атаки.

"Зробимо розбір польотів. Це дуже важливий для нас професійний виклик", — зазначив Агєєв.

Збій онлайн-сервісів України: що відомо

У суботу, 26 квітня, стався збій у роботі онлайн-сервісів України, зокрема "Дії", "Нової пошти" та банківських терміналів. Люди скаржилися на проблеми з розрахунками картками в магазинах і платіжними системами Apple Pay і Google Pay.

За даними КМДА, через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово була недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов підтвердив, що через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних не працюють деякі сервіси.

Зі свого боку сервіс державних послуг "Дія" повідомив, що причиною масштабного збою в роботі мобільних застосунків стали "технічні оновлення на одному з великих центрів обробки".