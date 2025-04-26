"Сделаем разбор полетов": появились детали масштабного сбоя онлайн-сервисов в Украине

Утром 26 апреля в украинском дата-центре De Novo произошла авария, в результате которой было обесточено полностью все здание. Это повлекло за собой сбой в работе онлайн-сервисов.

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Об этом пишет dev.ua со ссылкой на заявление CEO дата-центра De Novo Максима Агеева.

Сообщается, что технические службы дата-центра проводили регламентные работы по обновлению и замене источников бесперебойного питания. В процессе сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к аккумуляторной батарее и генераторам.

"Вся авария продолжалась с 8:03 до 8:17 утра. То есть 14 минут. Через 14 минут мы возобновили электропитание всех систем, но проблема ключевая заключалась в том, что обесточено большое количество оборудования наших клиентов. И возобновление работы этих систем занимает достаточно много времени", – сказал Агеев.

В De Novo подчеркнули, что это их первый сбой с 2008 года. CEO компании заявил, что будет проведено внутренне расследование. По его словам, этот инцидент не имеет признаков хакерской атаки.

"Сделаем разбор полетов. Это очень важный для нас профессиональный вызов", — отметил Агеев.

Сбой онлайн-сервисов Украины: что известно

В субботу, 26 апреля, произошел сбой в работе онлайн-сервисов Украины, в частности "Дії", "Нової пошти" и банковских терминалов. Люди жаловались на проблемы с расчетами картами в магазинах и платежными системами Apple Pay и Google Pay.

По данным КГГА, из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно была недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов подтвердил, что из-за временного сбоя в работе одного из крупных центров обработки данных не работают некоторые сервисы.

В свою очередь сервис государственных услуг "Дія" сообщил, что причиной масштабного сбоя в работе мобильных приложений стали "технические обновления на одном из крупных центров обработки".