Пострадали банки, "Дія" и "Нова пошта": все, что известно о сбое онлайн-сервисов Украины

В субботу, 26 апреля, произошел сбой онлайн-сервисов Украины, в частности "Дії", "Нової пошти" и банковских терминалов. Фокус собрал, все что известно об инциденте.

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Сбой онлайн-сервисов Украины: кого он затронул

В "Дії" сообщили о временном сбое в работе мобильных приложений из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов", — говорится в заявлении.

В "Дії" сообщили о сбое

Пользователи сети также заявили о сбое в работе терминалов. Люди жаловались на проблемы с расчетами картами в магазинах и платежными системами Apple Pay и Google Pay.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

В ведомстве отметили, что оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

Также сообщалось, что "Киев Цифровой" работает, поэтому пассажиры могут:

воспользоваться приобретенными ранее QR-билетами;

создать QR-билет со своей транспортной карты;

провалидировать проезд банковской картой.

Председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов подтвердил, что из-за временного сбоя в работе одного из крупных центров обработки данных не работают некоторые сервисы. Он отметил, что проблема затронула многие другие компании.

"Ощадбанк" подтвердил сбой в работе сервисов

"Нова Пошта" сообщила о временной приостановке работы сервисов из-за технических сложностей на стороне подрядчика. В компании подчеркнули, что речь не идет о хакерской атаке. Спустя примерно полтора часа сервисы возобновили работу.

Причина сбоя онлайн-сервисов Украины

CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий в комментарии "Экономической правде" заявил, что масштабный сбой онлайн-сервисов не связан с кибератакой, а произошел из-за технических проблемам облачного провайдера. По его словам, основная причина сбоя — отключение света в дата-центре. Проблемы возникли в ходе замены источников бесперебойного питания.

Причина сбоя в работе сервисов в Украине

"Возникла нештатная ситуация — один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания. Как следствие, исчез доступ к облачной инфраструктуре. По состоянию на утро большая часть сервисов уже восстановлена, работа дата-центра стабилизируется", — сказал Бахмацкий.

На данный момент питание дата-центра восстановлено. Специалисты восстанавливают сервисы и стабилизируют работу дата-центра.

Напомним, ранее известная хакерская группа осуществила новую атаку "в защиту Украины". Под ударом оказались российские чиновники и активы, а также президент США.