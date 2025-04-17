Могут быть полезны ВСУ: хакеры Anonymous взломали секретные данные Кремля и Трампа

Известная хакерская группа осуществила новую атаку "в защиту Украины". Под ударом оказались российские чиновники и активы, а также президент США.

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Об этом 17 апреля сообщили в Forbes.

Пресс-служба Anonymous заявила, что хакеры получили примерно 10 терабайт данных. Они касаются "всех предприятий, работающих в России, всех активов Кремля на Западе, пророссийских чиновников, Дональда Трампа и т.д.".

По данным СМИ, хакерские атаки Anonymous не имеют такого влияния, как в прошлом. В Cybernews передали, что некоторые файлы уже исследовали, и они не столь захватывающие, потому что "очевидно, не такие секретные". Однако впереди еще большие объемы анализа, в том числе файла с интригующим названием Domino's Pizza.

По словам неназванного аналитика, в основном данные из архива касаются отдельных российских компаний, для каждой есть своя папка и случайные PDF-файлы. В то же время он подчеркнул, что информация может быть полезна для ВСУ, ведь там — сотни файлов об оборонных компаниях РФ.

С учетом размера кэша, на более тщательный его анализ может потребоваться несколько дней. В издании объяснили, что ранее видели куски информации из похожих архивов.

"Часть проблемы заключается в том, что непонятно, через что осуществляется поиск. Роль России как государства-изгоя сейчас достаточно хорошо установлена, особенно учитывая то, что на нее смотрят из Европы и других стран, поскольку ее кампания в Украине продолжается. Опять же неудивительно, что в данных появляется ряд ведущих международных компаний, а также некоторые неправительственные организации, работающие в регионе", — отметили журналисты.

Пользователь Reddit со ссылкой на тех, кто якобы проверил данные, заявил, что это "все больше выглядит так, будто это чушь". Он призвал не загружать файлы и избегать анонимного сайта хакеров, чтобы не наткнуться на вредоносное программное обеспечение.

"В конце концов, давайте не будем притворяться, что они здесь делают, а это — не высокотехнологичная версия грабежа: они нажимают на какую-то слабость, проникают, хватают столько, сколько могут... А когда выходят, они либо получают мусорные мешки с Pringles и лосьоном, либо Rolex", — написал другой пользователь.

Напомним, крупнейший китайский производитель оружия Norinco представил систему ПВО Bullet Curtain. Она способна сбивать "рои" дронов и ракеты.

Военнослужащий ВСУ Александр Карпюк рассказал о недостатках FPV-дронов с оптоволокном. По его словам, "желание играть по неэффективным правилам у МО больше, чем желание поставлять эффективные дроны".