Можуть бути корисні ЗСУ: хакери Anonymous зламали секретні дані Кремля та Трампа

Відома хакерська група здійснила нову атаку "на захист України". Під ударом опинились російські чиновники й активи, а також президент США.

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Про це 17 квітня повідомили у Forbes.

Пресслужба Anonymous заявила, що хакери дістали приблизно 10 терабайтів даних. Вони стосуються "всіх підприємств, що працюють в Росії, усіх активів Кремля на Заході, проросійських чиновників, Дональда Трампа тощо".

За даними ЗМІ, хакерські атаки Anonymous не мають такого впливу, як у минулому. У Cybernews передали, що деякі файли вже дослідили, і вони не настільки захопливі, бо "очевидно, не такі секретні". Однак попереду ще великі обсяги аналізу, у тому числі файлу з назвою, яка інтригує, Domino’s Pizza.

Зі слів неназваного аналітика, в основному дані з архіву стосуються окремих російських компаній, для кожної є своя папка та випадкові PDF-файли. Водночас він підкреслив, що інформація може бути корисна для ЗСУ, адже там — сотні файлів про оборонні компанії РФ.

З урахуванням розміру кешу, на більш ретельний його аналіз може знадобитись кілька днів. У виданні пояснили, що раніше бачили шматки інформації зі схожих архівів.

"Частина проблеми полягає в тому, що незрозуміло, через що здійснюється пошук. Роль Росії як держави-ізгоя зараз досить добре встановлена, особливо з огляду на те, що на неї дивляться з Європи та інших країн, оскільки її кампанія в Україні триває. Знову ж таки не дивно, що в даних з’являється низка провідних міжнародних компаній, а також деякі неурядові організації, що працюють у регіоні", — зазначили журналісти.

Користувач Reddit з посиланням на тих, хто нібито перевірив дані, заявив, що це "все більше виглядає так, ніби це нісенітниця". Він закликав не завантажувати файли й уникати анонімного сайту хакерів, щоб не натрапити на шкідливе програмне забезпечення.

"Зрештою, давайте не будемо прикидатися, що вони тут роблять, а це — не високотехнологічна версія грабунку: вони натискають на якусь слабкість, проникають, хапають стільки, скільки можуть… А коли виходять, вони або отримують сміттєві мішки з Pringles і лосьйоном, або Rolex", — написав інший користувач.

Нагадаємо, найбільший китайський виробник зброї Norinco презентував систему ППО Bullet Curtain. Вона здатна збивати "рої" дронів та ракети.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Карпюк розповів про недоліки FPV-дронів з оптоволокном. З його слів, "бажання грати за неефективними правилами у МО більше, ніж бажання постачати ефективні дрони".