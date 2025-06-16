Блогер створив найбільший iPhone у світі і в нього є ліхтарик потужністю 400 Вт (фото)

Чи можете ви уявити собі iPhone, який у 15 разів більший за ваш звичайний? YouTube-блогер Арун Майні створив найбільшу у світі копію iPhone заввишки 2 м і завважки більше, ніж звичайний холодильник.

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Копія iPhone 15 Pro Max повністю функціональна: вміє здійснювати платежі, відправляти текстові повідомлення, а також дає можливість користуватися додатками, пише slashgear.com.

Арун хотів обігнати офіційний канал Apple за кількістю підписників на YouTube. Щоб створити цю репліку iPhone 15 Pro Max, він об'єднався з блогером DIYPerks, він же Метью Перкс. Смартфон настільки величезний, що для його підняття потрібно 8 осіб. Він потрапив до книги рекордів Гіннесса як найбільший смартфон у світі.

Телефон створили за принципом ПК

Хоча пристрій виглядає як iPhone 15 Pro Max, "нутрощі" у нього кастомні. Команда використовувала високопродуктивну установку ПК із процесором Intel i9, 128 ГБ ОЗП і графічним процесором AMD 6950 XT. Телефон працює на Android, а не на iOS, а також підтримує Windows з 4 ТБ пам'яті, розділеної між двома системами. По суті, ця велика репліка може робити все, що може телефон, включно з відеодзвінками, надсиланням текстових повідомлень і прокручуванням соціальних мереж. При цьому вона також може робити те, чого не можуть звичайні телефони: запускати Cyberpunk 2077 на максимальних налаштуваннях.

Як дисплей використовується 88-дюймова OLED-панель від LG для телевізорів преміум-класу. Блогер розповів, що перетворити OLED-панель на сенсорний екран було зовсім не просто. Хоча він міг би використовувати сенсорні світлодіодні дисплеї, доступні на ринку, натомість вони використовували оптичний клей, щоб перетворити звичайний екран на сенсорний, що зіпсувало першу панель. Проте, кінцевий результат вийшов ідеальним. Сенсорний екран реагує як звичайний телефон, дозволяючи користувачам робити натискання і змахування. Блогери навіть здійснили відеодзвінок з відстані 30 м, просто щоб довести, що все працює.

Камера найбільшого iPhone у світі

Потужна камера і відповідний до неї ліхтарик

Але що справді виділяє цей телефон, так це додаткові можливості. Один лише спалах видає 400 Вт — це потужніше за фари автомобіля. Він настільки яскравий, що команді довелося побудувати спеціальну систему водяного охолодження, щоб він працював безпечно. Живлення гаджети забезпечують дві масивні батареї по 3840 Вт-год, які забезпечують набагато більше енергії, ніж потрібно будь-якому телефону. Для порівняння, батарея iPhone 16 Pro Max має ємність 18 Вт-год.

Також є спеціальна камера Canon EOS R5 вартістю $35 000 для знімків високої роздільної здатності, і зум-камера на базі Sony RX10 зі 100-кратним цифровим зумом. Акустична система включає вісім блоків з чотирма сабвуферами, що видають 50 Вт кожен, порівняно з 3 Вт на справжньому iPhone. А щоб кожне натискання відчувалося звично, кожна кнопка на телефоні використовує пневматичну систему, яка імітує відчуття справжнього iPhone.